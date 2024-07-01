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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 161 боевое столкновение - Генштаб

На фронте произошло 161 боевое столкновение - Генштаб

Киев  •  УНН

1 июля 2024, 19:52  •  9677 просмотра

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С начала суток на разных участках фронта произошло 161 боевое столкновение, противник наносил ракетные, авиационные и артиллерийские удары, но украинские войска успешно отбили большинство обстрелов, нанеся значительные потери российским войскам и технике.

С начала суток на передовой произошло 161 боевое столкновение. Противник нанес четыре ракетных удара (с применением шести ракет), 33 авиационных удара (в частности, 50 КАБами) и 433 удара дронами-камикадзе, совершил 3072 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам из артиллерии и других типов вооружения. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении российские оккупанты 11 раз пытались штурмовать оборонительные рубежи в районе Глубокого, Липцов и Волчанска. Продолжаются четыре боевых столкновения. Ситуация под контролем наших войск.

17 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Успешно отражены штурмовые действия вблизи населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и Стельмаховка.  Неподалеку Синьковки продолжаются три боестолкновения.

На Лиманском направлении российские войска совершали также 17 атакующих попыток  - вблизи Грековки, Невского и Макеевки. Пять боев продолжаются.

Активным агрессор был и на Северском направлении, где зафиксировано 19 штурмовых действий россиян. Локации боевых столкновений - Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Спирное, Выемка, Верхнекаменское. В районе последнего два боя продолжаются. Захватчики получают достойный отпор.

На Краматорском направлении наши войска остановили пять атак противника в районах Нового и Клещеевки.  В Новом, на направлении Часового Яра, одно боестолкновение еще не закончено.

На Торецком направлении россияне пытались 19 раз вклиниться в наши оборонительные рубежи возле населенных пунктов Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк. Отбито 16 атак, три еще продолжаются.

Наиболее интенсивно атакует враг на Покровском направлении.  Здесь с начала суток происходили 44 штурмовые действия россиян. И в дальнейшем продолжается отражение 14 атак вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Новоселовка Первая, Евгеновка, Сокол, Восход, Нетайлово.

Россияне платят большую цену за попытки продвигаться на Покровском направлении. Потери противника с начала суток здесь составляют: в личном составе, безвозвратные - 109 оккупантов, санитарные - 181, еще несколько человек взяты в плен. Уничтожен один танк россиян, по одной БМП и МТ-ЛБ, два бронеавтомобиля "Тигр", два авто и одно багги, четыре БПЛА оперативно-тактического уровня, а также одна пушка. Среди поврежденной техники врага - танк, пушка, 120-мм миномет и четыре авто.

На Кураховском направлении захватчики пытались семь раз продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Парасковеевка, однако безуспешно.

На Времовском направлении происходило уже 10 вражеских атак в районах Водяного и Урожайного. Отпор одного штурмового действия еще продолжается. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Ореховском направлении потерпели неудачу две  атаки противника в сторону Роботино и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все восемь атак россиян сегодня успеха не имели.

Генштаб: продолжаются бои в районе Волчанска и возле Синьковки и Стельмаховки30 июня 2024, 17:08 • 26792 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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toretskТорецк
kramatorskКраматорск
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