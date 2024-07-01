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На фронті відбулося 161 бойове зіткнення – Генштаб

Київ • УНН

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Від початку доби на різних ділянках фронту відбулося 161 бойове зіткнення, противник завдавав ракетних, авіаційних та артилерійських ударів, але українські війська успішно відбили більшість обстрілів, завдавши значних втрат російським військам та техніці.

На фронті відбулося 161 бойове зіткнення – Генштаб

Від початку доби на передовій відбулося 161 бойове зіткнення. Противник завдав чотири ракетні удари (із застосуванням шести ракет), 33 авіаційні удари (зокрема, 50 КАБами) та 433 удари дронами-камікадзе, вчинив 3072 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах з артилерії та інших типів озброєння. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні, передає УНН.

Деталі

На Харківському напрямку російські окупанти 11 разів силкувалися штурмувати оборонні рубежі в районі Глибокого, Липців і Вовчанська. Тривають чотири бойові зіткнення. Ситуація під контролем наших військ.

17 разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Успішно відбито штурмові дії поблизу населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане і Стельмахівка.  Неподалік Синьківки продовжуються три боєзіткнення.

На Лиманському напрямку російські війська вчиняли також 17 атакувальних спроб  - поблизу Греківки, Невського і Макіївки. П’ять боїв тривають.

Активним агресор був і на Сіверському напрямку, де зафіксовано 19 штурмових дій росіян. Локації бойових зіткнень - Білогорівка, Івано-Дар’ївка, Спірне, Виїмка, Верхньокам’янське. У районі останнього два бої продовжуються. Загарбники отримують гідну відсіч.

На Краматорському напрямку наші війська зупинили п’ять атак противника у районах Нового та Кліщіївки.  У Новому, на напрямку Часового Яру, одне боєзіткнення ще не закінчене.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися 19 разів вклинитися в наші оборонні рубежі біля населених пунктів Торецьк, Північне, Південне та Нью-Йорк. Відбито 16 атак, три ще тривають.

Найбільш інтенсивно атакує ворог на Покровському напрямку.  Тут від початку доби відбувалися 44 штурмові дії росіян. І надалі триває відбиття 14 атак поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Новоселівка Перша, Євгенівка, Сокіл, Восход, Нетайлове.

Росіяни платять велику ціну за спроби просуватися на Покровському напрямку. Втрати противника з початку доби тут становлять: в особовому складі, безповоротні - 109 окупантів, санітарні - 181, ще декілька осіб узято в полон. Знищено один танк росіян, по одній БМП та МТ-ЛБ, два бронеавтомобілі "Тигр", два авто й одне багі, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також одну гармату. Серед пошкодженої техніки ворога - танк, гармата, 120-мм міномет і чотири авто.

На Курахівському напрямку загарбники намагалися сім разів просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Парасковіївка, однак безуспішно.

На Времівському напрямку відбувалося вже 10 ворожих атак в районах Водяного й Урожайного. Відсіч однієї штурмової дії ще триває. Сили оборони контролюють ситуацію.

На Оріхівському напрямку зазнали невдачі дві  атаки противника в бік Роботиного і Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усі вісім атак росіян сьогодні успіху не мали.

Генштаб: тривають бої в районі Вовчанська та біля Синьківки і Стельмахівки30.06.24, 20:08 • 28845 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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