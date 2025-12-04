На фронте произошло 131 боевое столкновение: враг активно действует на трех направлениях

$42.200.13
49.230.04
ukenru
Эксклюзив
15:01 • 3472 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
12:31 • 10739 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12 • 20838 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01 • 13977 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
11:24 • 15729 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 16422 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 25809 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 42657 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 35877 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 45765 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3м/с
97%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 33675 просмотра
путин назвал "полезной" встречу с посланниками Трампа, заявил о разделении мирного плана на 4 части и выступил с очередными угрозами по Донбассу4 декабря, 07:55 • 16929 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 17970 просмотра
Столкновения в санатории "Жовтень" под Киевом: при чем здесь бизнесмен Кауфман11:36 • 8026 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет12:21 • 14043 просмотра
публикации
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
15:01 • 3472 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет12:21 • 14184 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
12:12 • 20838 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 33854 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 62083 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляйен
Виктор Ляшко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Бельгия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo14:10 • 2328 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 18091 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 24051 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 68882 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 71905 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Нефть марки Brent
Отопление

На фронте произошло 131 боевое столкновение: враг активно действует на трех направлениях

Киев • УНН

 • 588 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 131 боевое столкновение. Враг активно действует на Покровском, Александровском и Константиновском направлениях, где Силы обороны отбили многочисленные атаки.

На фронте произошло 131 боевое столкновение: враг активно действует на трех направлениях

Всего с начала суток на фронте произошло 131 боевое столкновение. Враг активно действует на Покровском, Александровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиационный удар, сбросил две управляемые авиабомбы, совершил 98 обстрелов, в том числе один — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили три атаки врага в районах Избицкого, Прилипки и Синельниково. Еще одно боевое столкновение продолжается.

На Купянском и Краматорском направлениях с начала суток враг не проводил наступательных действий.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала семь раз вблизи населенных пунктов Грековка, Дробышево, Заречное и Александровка.

На Славянском направлении Силы обороны отбили семь атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки и Северска. До сих пор продолжаются еще два боевых столкновения.

На Константиновском направлении наши воины остановили 13 наступательных действий врага в районах Щербиновки, Плещеевки, Александро-Шультино, Константиновки, Николаевполья, Торского и в направлении Берестка и Софиевки. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 46 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Шахового, Нового Шахового, Красного Лимана, Мирнограда, Вольного, Новоэкономического, Родинского, Новопавловки, Покровска, Светлого, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Дачного. Силы обороны сдерживают натиск противника и уже остановили 40 атак. На этом направлении продолжаются поисково-ударные действия Сил обороны в районе города Покровск. Враг несет потери.

Сегодня на Александровском направлении противник 17 раз атаковал в районах Зеленого Гая, Ялты, Александрограда, Сосновки, Степного, Вербового, Привольного, Вишневого, Павловки, Красногорского и Рыбного. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили пять атак россиян в районах Затишья, Гуляйполя и в направлении Прилук. Еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении сейчас произошло одно боевое столкновение в районе Приморского. Вражеским ударам управляемыми бомбами подверглись населенные пункты Степногорск, Григоровка и Веселянка.

На Приднепровском направлении противник совершил одну тщетную попытку прорвать оборону наших защитников в направлении Антоновского моста.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

Генштаб ВСУ: россияне за сутки потеряли еще 1140 военных04.12.25, 07:20 • 3290 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Славянск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Гуляйполе
Константиновка
Краматорск
Купянск