Ексклюзив
15:01 • 1174 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
12:31 • 8966 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
12:12 • 19146 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01 • 13083 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
11:24 • 14912 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
09:37 • 15859 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 25388 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 42121 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 35738 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 45650 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
На фронті відбулося 131 бойове зіткнення: ворог активно діє на трьох напрямках

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 131 бойове зіткнення. Ворог активно діє на Покровському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках, де Сили оборони відбили численні атаки.

На фронті відбулося 131 бойове зіткнення: ворог активно діє на трьох напрямках

Загалом від початку доби на фронті відбулося 131 бойове зіткнення. Ворог активно діє на Покровському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаційного удару, скинув дві керовані авіабомби, здійснив 98 обстрілів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.  

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили три атаки ворога в районах Ізбицького, Приліпки та Синельникового. Ще одне бойове зіткнення триває.  

На Куп’янському та Краматорському напрямках від початку доби ворог не проводив наступальних дій.  

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала сім разів поблизу населених пунктів Греківка, Дробишеве, Зарічне та Олександрівка.  

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки та Сіверська. Дотепер тривають ще два бойові зіткнення.  

На Костянтинівському напрямку наші воїни зупинили 13 наступальних дій ворога в районах Щербинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Миколайпілля, Торського та у напрямку Берестка і Софіївки. Два бойові зіткнення тривають дотепер.  

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 46 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах Шахового, Нового Шахового, Червоного Лиману, Мирнограда, Вільного, Новоекономічного, Родинського, Новопавлівки, Покровська, Світлого, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного. Сили оборони стримують натиск противника та вже зупинили 40 атак. На цьому напрямку тривають пошуково-ударні дії Сил оборони у районі міста Покровськ. Ворог зазнає втрат.  

Сьогодні на Олександрівському напрямку противник 17 разів атакував у районах Зеленого Гаю, Ялти, Олександрограда, Соснівки, Степового, Вербового, Привільного, Вишневого, Павлівки, Красногірського та Рибного. Три бойові зіткнення точаться дотепер. 

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак росіян у районах Затишшя, Гуляйполя та у напрямку Прилук. Ще три бойові зіткнення тривають дотепер.  

На Оріхівському напрямку наразі відбулося одне бойове зіткнення у районі Приморського. Ворожих ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Степногірськ, Григорівка та Веселянка.  

На Придніпровському напрямку противник здійснив одну марну спробу прорвати оборону наших захисників у напрямку Антонівського мосту.  

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала, резюмували у Генштабі.

Антоніна Туманова

