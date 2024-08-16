На Днепропетровщине прогремел взрыв на фоне ракетной угрозы
Киев • УНН
В Павлограде Днепропетровской области сообщили о взрыве. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.
В Павлограде Днепропетровской области слышен взрыв, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
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Ранее в Воздушных силах предупредили о ракетной опасности в Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях.
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