В Сумах и Днепре снова сообщили о слышимых взрывах на фоне угрозы баллистики

В Сумах и Днепре снова сообщили о слышимых взрывах. В Киеве и ряде областей повторно объявлена воздушная тревога на фоне угрозы баллистики, о которой сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

"В Сумах был слышен взрыв", - сообщило "Суспільне".

У Сумах повідомили про чутні вибухи. ПС ЗСУ попереджали про пуски КАБ

В Киеве и ряде областей - воздушная тревога.

"Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь в укрытия!" - указали в КГВА.

В ВС ВСУ отметили сначала, что в Кировоградской, Херсонской, Николаевской областях - угроза применения баллистического вооружения. А потом предупредили об "угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления". И призвали Днепр быть в укрытиях.

После этого, по данным "Суспільного", в Днепре были слышны звуки взрывов.

У Дніпрі повідомили про звуки вибухів на тлі загрози балістики