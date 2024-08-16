В Сумах и Днепре снова сообщили о слышимых взрывах на фоне угрозы баллистики
Киев • УНН
В Сумах и Днепре сообщили о взрывах. В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения, о чем предупредили Воздушные силы ВСУ.
В Сумах и Днепре снова сообщили о слышимых взрывах. В Киеве и ряде областей повторно объявлена воздушная тревога на фоне угрозы баллистики, о которой сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
"В Сумах был слышен взрыв", - сообщило "Суспільне".
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В Киеве и ряде областей - воздушная тревога.
"Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь в укрытия!" - указали в КГВА.
В ВС ВСУ отметили сначала, что в Кировоградской, Херсонской, Николаевской областях - угроза применения баллистического вооружения. А потом предупредили об "угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления". И призвали Днепр быть в укрытиях.
После этого, по данным "Суспільного", в Днепре были слышны звуки взрывов.
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