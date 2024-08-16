В Сумах сообщили о слышимых взрывах. ВС ВСУ предупреждали о пусках КАБ
Киев • УНН
В Сумах были слышны взрывы, вероятно за пределами города. Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках управляемых авиабомб тактической авиацией в Сумской области, объявлена воздушная тревога.
В Сумах сообщили о слышимых взрывах, предположительно за пределами города. Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках врагом управляемых авиабомб в Сумской области, пишет УНН.
Детали
"В Сумах были слышны взрывы, вероятно за городом", - сообщило "Суспільне".
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о "пусках КАБ тактической авиацией на Сумщине".
В Сумской области - воздушная тревога.
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