Сумщина: россияне ночью и утром обстреляли 8 громад, прозвучало 65 взрывов
Киев • УНН
Российские войска совершили 23 обстрела приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 65 взрывов в 8 общинах, включая артиллерийские, минометные, ракетные и авиаудары.
Ночью и утром 16 августа российские войска совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 65 взрывов. Об этом сообщила Сумская ОВА, передает УНН.
Детали
Как сообщается, вражеским обстрелам подверглись Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Березовская, Глуховская, Эсманьская, Середино-Будская, Свесская громады.
- Краснопольская громада: враг бил из минометов (16 взрывов), артиллерии (11 взрывов), FPV дрона (1 взрыв), совершил авиаудары КАБ (2 взрыва).
- Белопольская громада: осуществлен минометный обстрел (3 взрыва), удар FPV дроном (1 взрыв), авиаудары КАБ (2 взрыва).
- Свесская община: зафиксирован удар FPV дроном (1 взрыв).
- Юнаковская община: враг нанес ракетный удар (1 взрыв), авиаудар КАБ (1 взрыв).
- Великописаревская община: осуществлен удар FPV дроном (1 взрыв).
- Березовская община: был авиаудар КАБ (2 взрыва).
- Глуховская громада: зафиксирован авиаудар КАБ (1 взрыв).
- Эсманская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Середино-Будская громада: враг ударил из артиллерии (8 взрывов).
- Миропольская громада: нанесены авиаудары КАБ (4 взрыва)
Дополнение
15 августа россияне совершили 56 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 147 взрывов. Погиб один человек, еще трое получили ранения.