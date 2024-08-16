В Днепре сообщили о звуках взрывов на фоне угрозы баллистики

В Днепре сообщили о звуках взрывов на фоне воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики врагом, пишет УНН.

Детали

"В Днепре слышны звуки взрывов", - сообщило "Суспільне".

Перед этим в Киеве и ряде областей, в том числе Днепропетровской, была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об "угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога, с южного-восточного направления".

У Сумах повідомили про чутні вибухи. ПС ЗСУ попереджали про пуски КАБ