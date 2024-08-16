В Днепре сообщили о звуках взрывов на фоне угрозы баллистики
Киев • УНН
В Днепре сообщают о звуках взрывов после объявления воздушной тревоги в городе и области. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.
В Днепре сообщили о звуках взрывов на фоне воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики врагом, пишет УНН.
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"В Днепре слышны звуки взрывов", - сообщило "Суспільне".
Перед этим в Киеве и ряде областей, в том числе Днепропетровской, была объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы ВСУ предупреждали об "угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога, с южного-восточного направления".
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