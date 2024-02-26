На деоккупированной Херсонщине обнаружено и обезврежено более 150 тысяч взрывоопасных предметов

В контролируемой части Херсонской области продолжаются работы по разминированию: всего саперы обследовали уже 210 476,7 гектаров территорий. Также специалисты коммунальной аварийно-спасательной службы, энергетики и ГСЧС работают над восстановлением истерзанных российскими ударами зданий, восстановлением света, проводят ремонтные работы.

Об этом сообщает Херсонская областная государственная администрация, передает УНН.

На деоккупированной Херсонщине саперы обследовали 210 476,7 гектаров территорий, из них 182 889,2 гектаров - земли сельскохозяйственного назначения. На этих территориях обнаружено и обезврежено более 150 тыс. взрывоопасных предметов - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили перечень выполненных работ в течение 25 февраля.

Указывается, что для восстановления света на Херсонщине работали 5 бригад - 12 рабочих и 5 единиц техники. За прошедшие сутки энергетики выполняли аварийно-восстановительные работы на линиях, питающих Высокополье, Большую Александровку, Нововоронцовку и Херсон.

Также проведены ремонтные работы проведены по 10 адресам в жилых домах города Херсон, где OSB-листами закрыли 51 окно.

Относительно гуманитарной помощи: жители освобожденных территорий от международных общественных организаций, благотворителей и волонтеров получили 1230 продуктовых наборов, 3950 буханок хлеба, 250 порций горячих обедов и 19440 литров питьевой воды; передано также 100 наборов бытовой химии.

Согласно официальному отчету, с деоккупированных территорий Херсонской области эвакуирован 21 житель, из них - 2 маломобильных человека.

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Напомним,

Херсонская библиотека, поврежденная в результате военных действий рф, получит от Германии новое оборудование для лиц с нарушением зрения.

Российские войска за минувшие сутки 213 раз обстреляли 11 населенных пунктов Запорожскойобласти, в том числе нанесли ракетный удар по Малышевке, 1 человек погиб и 3 получили ранения.