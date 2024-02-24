Німеччина надасть нове обладнання для людей з вадами зору пошкодженій херсонській бібліотеці
Київ • УНН
Німеччина надасть нове обладнання для людей з вадами зору Херсонській обласній бібліотеці в Україні, яка була пошкоджена від російських атак.
Херсонська бібліотека, пошкоджена внаслідок військових дій рф, отримає від Німеччини нове обладнання для осіб із порушенням зору. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України, передає УНН.
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Німеччина надасть нове обладнання Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Олеся Гончара, яка втратила його внаслідок ракетних ударів російської армії.
Німецька національна бібліотека, спільно з Мережею захисту культурних цінностей України та Ukraine Art Aid Center, установила прямі контакти з Херсонською бібліотекою, щоб забезпечити необхідне обладнання для людей з порушенням зору. Замовлено обладнання включає принтер для друку шрифтом Брайля, принтер для друку тактильної графіки на капсульному папері, дисплей Брайля, електронний збільшувач, лупу та спеціальний папір.
Очікується, що постачання цього обладнання до України відбудеться навесні 2024 року.
Мережа захисту культурних цінностей України була створена Федеральним урядом Німеччини у березні 2022 року задля координації допомоги й захисту українських культурних цінностей, пам’яток архітектури й музеїв. У зв’язку з цим Федеральне Міністерство закордонних справ надало і цьогоріч значні кошти приватній ініціативі Ukraine Art Aid Center, через яку можна здійснювати широкі постачання допомоги для захисту культурних цінностей до України. Я сподіваюсь, що допомога людям з вадами зору в Україні є наочним прикладом такої роботи, й буду рада продовженню співробітництва
Нагадаємо
У грудні 2023 року відбулася зустріч між Україною та Німеччиною, під час якої обговорювалися перспективи співпраці у збереженні культурної спадщини, впровадженні ініціатив для осіб із порушенням зору, а також розвитку взаємодії між культурними установами.
Німеччина надасть Україні військової допомоги на понад 7 мільярдів євро – Шольц17.01.24, 03:55 • 40660 переглядiв