Німеччина надасть нове обладнання для людей з вадами зору пошкодженій херсонській бібліотеці

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10451 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 72684 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 156125 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 153859 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 126817 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134319 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86041 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93446 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99041 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89791 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2м/с
62%
Популярнi новини

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 6844 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 5630 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 5956 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 4866 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 5076 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 153859 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224555 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373893 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310035 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418085 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3266 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15174 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32019 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28803 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 126817 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Німеччина надасть нове обладнання для людей з вадами зору пошкодженій херсонській бібліотеці

Київ • УНН

 • 35627 перегляди

Німеччина надасть нове обладнання для людей з вадами зору Херсонській обласній бібліотеці в Україні, яка була пошкоджена від російських атак.

Німеччина надасть нове обладнання для людей з вадами зору пошкодженій херсонській бібліотеці

Херсонська бібліотека, пошкоджена внаслідок військових дій рф, отримає від Німеччини нове обладнання для осіб із порушенням зору. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України, передає УНН.

Деталі

Німеччина надасть нове обладнання Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Олеся Гончара, яка втратила його внаслідок ракетних ударів російської армії.

Німецька національна бібліотека, спільно з Мережею захисту культурних цінностей України та Ukraine Art Aid Center, установила прямі контакти з Херсонською бібліотекою, щоб забезпечити необхідне обладнання для людей з порушенням зору. Замовлено обладнання включає принтер для друку шрифтом Брайля, принтер для друку тактильної графіки на капсульному папері, дисплей Брайля, електронний збільшувач, лупу та спеціальний папір.

Очікується, що постачання цього обладнання до України відбудеться навесні 2024 року.

Мережа захисту культурних цінностей України була створена Федеральним урядом Німеччини у березні 2022 року задля координації допомоги й захисту українських культурних цінностей, пам’яток архітектури й музеїв. У зв’язку з цим Федеральне Міністерство закордонних справ надало і цьогоріч значні кошти приватній ініціативі Ukraine Art Aid Center, через яку можна здійснювати широкі постачання допомоги для захисту культурних цінностей до України. Я сподіваюсь, що допомога людям з вадами зору в Україні є наочним прикладом такої роботи, й буду рада продовженню співробітництва

– заявила Уповноважена з питань культури та медіа Уряду Федеративної Республіки Німеччина Клаудія Рот.

Нагадаємо

У грудні 2023 року відбулася зустріч між Україною та Німеччиною, під час якої обговорювалися перспективи співпраці у збереженні культурної спадщини, впровадженні ініціатив для осіб із порушенням зору, а також розвитку взаємодії між культурними установами.

Німеччина надасть Україні військової допомоги на понад 7 мільярдів євро – Шольц17.01.24, 03:55 • 40660 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоКультураНовини Світу
Brent
$64.74
Bitcoin
$84,320.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.52
Ethereum
$1,612.91