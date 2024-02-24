Германия предоставит новое оборудование для слабовидящих людей поврежденной херсонской библиотеке

Херсонская библиотека, поврежденная в результате военных действий рф, получит от Германии новое оборудование для лиц с нарушением зрения. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Детали

Германия предоставит новое оборудование Херсонской областной универсальной научной библиотеке им. Олеся Гончара, которая потеряла его в результате ракетных ударов российской армии.

Немецкая национальная библиотека, совместно с Сетью защиты культурных ценностей Украины и Ukraine Art Aid Center, установила прямые контакты с Херсонской библиотекой, чтобы обеспечить необходимое оборудование для людей с нарушением зрения. Заказанное оборудование включает принтер для печати шрифтом Брайля, принтер для печати тактильной графики на капсульной бумаге, дисплей Брайля, электронный увеличитель, лупу и специальную бумагу.

Ожидается, что поставка этого оборудования в Украину состоится весной 2024 года.

Сеть защиты культурных ценностей Украины была создана Федеральным правительством Германии в марте 2022 года для координации помощи и защиты украинских культурных ценностей, памятников архитектуры и музеев. В связи с этим Федеральное Министерство иностранных дел предоставило и в этом году значительные средства частной инициативе Ukraine Art Aid Center, через которую можно осуществлять широкие поставки помощи для защиты культурных ценностей в Украину. Я надеюсь, что помощь слабовидящим людям в Украине является наглядным примером такой работы, и буду рада продолжению сотрудничества - заявила Уполномоченная по вопросам культуры и медиа Правительства Федеративной Республики Германия Клаудия Рот.

Напомним,

В декабре 2023 года состоялась встреча между Украиной и Германией, во время которой обсуждались перспективы сотрудничества в сохранении культурного наследия, внедрении инициатив для лиц с нарушением зрения, а также развития взаимодействия между культурными учреждениями.

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