Германия предоставит новое оборудование для слабовидящих людей поврежденной херсонской библиотеке
Киев • УНН
Германия предоставит новое оборудование для слабовидящих людей Херсонской областной библиотеке в Украине, которая была повреждена от российских атак.
Херсонская библиотека, поврежденная в результате военных действий рф, получит от Германии новое оборудование для лиц с нарушением зрения. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.
Детали
Германия предоставит новое оборудование Херсонской областной универсальной научной библиотеке им. Олеся Гончара, которая потеряла его в результате ракетных ударов российской армии.
Немецкая национальная библиотека, совместно с Сетью защиты культурных ценностей Украины и Ukraine Art Aid Center, установила прямые контакты с Херсонской библиотекой, чтобы обеспечить необходимое оборудование для людей с нарушением зрения. Заказанное оборудование включает принтер для печати шрифтом Брайля, принтер для печати тактильной графики на капсульной бумаге, дисплей Брайля, электронный увеличитель, лупу и специальную бумагу.
Ожидается, что поставка этого оборудования в Украину состоится весной 2024 года.
Сеть защиты культурных ценностей Украины была создана Федеральным правительством Германии в марте 2022 года для координации помощи и защиты украинских культурных ценностей, памятников архитектуры и музеев. В связи с этим Федеральное Министерство иностранных дел предоставило и в этом году значительные средства частной инициативе Ukraine Art Aid Center, через которую можно осуществлять широкие поставки помощи для защиты культурных ценностей в Украину. Я надеюсь, что помощь слабовидящим людям в Украине является наглядным примером такой работы, и буду рада продолжению сотрудничества
Напомним,
В декабре 2023 года состоялась встреча между Украиной и Германией, во время которой обсуждались перспективы сотрудничества в сохранении культурного наследия, внедрении инициатив для лиц с нарушением зрения, а также развития взаимодействия между культурными учреждениями.
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Германия предоставит новое оборудование для слабовидящих людей поврежденной херсонской библиотеке
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