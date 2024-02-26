Запорізьку область росіяни обстріляли понад 210 разів, завдали ракетний удар, є жертва - ОВА
Київ • УНН
За минулу добу росіяни 213 разів обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області, в результаті чого 1 людина загинула і 3 отримали поранення.
Російські війська за минулу добу 213 разів обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області, у тому числі завдали ракетний удар по Малишівці, 1 людина загинула і 3 отримали поранення, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
213 ударів по 11 населених пунктах нанесли росіяни протягом доби. Загарбники гатили по Запорізькій області з усіх видів озброєння. Через ворожі атаки одна людина загинула, троє - поранені
151 артобстріл, з його слів, прийшовся по території Оріхова, Новоданилівки, Малинівки, Малої Токмачки, Плавнів, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл.
"Окупанти здійснили ракетний удар по Малишівці, 8 РСЗВ-обстрілів Новоандріївки, Малої Токмачки й Роботиного, 42 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Малинівці, Малій Токмачці, Новоданилівці та Роботиному, і вгатили 11 авіаснарядами по Оріхову, Малій Токмачці, Роботиному, Новоданилівці й Малинівці", - зазначив він.
Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
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