Запорожскую область россияне обстреляли более 210 раз, нанесли ракетный удар, есть жертва - ОВА

Российские войска за минувшие сутки 213 раз обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области, в том числе нанесли ракетный удар по Малышевке, 1 человек погиб и 3 получили ранения, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

213 ударов по 11 населенным пунктам нанесли россияне в течение суток. Захватчики били по Запорожской области из всех видов вооружения. Из-за вражеских атак один человек погиб, трое - ранены - написал Федоров в соцсетях.

151 артобстрел, по его словам, пришелся по территории Орехова, Новоданиловки, Малиновки, Малой Токмачки, Плавней, Степногорска и других прифронтовых городов и сел.

"Оккупанты осуществили ракетный удар по Малышевке, 8 РСЗО-обстрелов Новоандреевки, Малой Токмачки и Работино, 42 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Малиновке, Малой Токмачке, Новоданиловке и Работино, и выпустили 11 авиаснарядов по Орехову, Малой Токмачке, Работино, Новоданиловке и Малиновке", - отметил он.

Поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

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