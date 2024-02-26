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Запорожскую область россияне обстреляли более 210 раз, нанесли ракетный удар, есть жертва - ОВА

Запорожскую область россияне обстреляли более 210 раз, нанесли ракетный удар, есть жертва - ОВА

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 06:28  •  20329 просмотра

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За минувшие сутки россияне 213 раз обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области, в результате чего 1 человек погиб и 3 получили ранения.

Российские войска за минувшие сутки 213 раз обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области, в том числе нанесли ракетный удар по Малышевке, 1 человек погиб и 3 получили ранения, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

213 ударов по 11 населенным пунктам нанесли россияне в течение суток. Захватчики били по Запорожской области из всех видов вооружения. Из-за вражеских атак один человек погиб, трое - ранены

- написал Федоров в соцсетях.

151 артобстрел, по его словам, пришелся по территории Орехова, Новоданиловки, Малиновки, Малой Токмачки, Плавней, Степногорска и других прифронтовых городов и сел.

"Оккупанты осуществили ракетный удар по Малышевке, 8 РСЗО-обстрелов Новоандреевки, Малой Токмачки и Работино, 42 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Малиновке, Малой Токмачке, Новоданиловке и Работино, и выпустили 11 авиаснарядов по Орехову, Малой Токмачке, Работино, Новоданиловке и Малиновке", - отметил он.

Поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Силы ПВО сбили ночью 9 из 14 "шахедов" и три ракеты26 февраля 2024, 05:53 • 22791 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
mala-tokmachkaМалая Токмачка
stepnokhirskСтепнохирск
huliaipoleГуляйполе
zaporozheЗапорожье
Запорізьку область росіяни обстріляли понад 210 разів, завдали ракетний удар, є жертва - ОВА
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