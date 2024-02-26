На деокупованій Херсонщині виявлено та знешкоджено понад 150 тисяч вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
Сапери обстежили 210 476,7 га території деокупованої Херсонської області, виявили та знешкодили понад 150 тисяч вибухонебезпечних предметів.
У контрольованій частині Херсонської області тривають роботи по розмінуванню: загалом сапери обстежили вже 210 476,7 гектарів територій. Також фахівці комунальної аварійно-рятувальної служби, енергетики та ДСНС працюють над відновленням понівечених російськими ударами будівель, відновленням світла, проводять ремонтні роботи.
Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація, передає УНН.
На деокупованій Херсонщині сапери обстежили 210 476,7 гектарів територій, з них 182 889,2 гектарів – землі сільськогосподарського призначення. На цих територіях виявлено та знешкоджено понад 150 тис. вибухонебезпечних предметів
Також у відомстві зазначили перелік виконаних робіт упродовж 25 лютого.
Вказується, що для відновлення світла на Херсонщині працювали 5 бригад – 12 робітників та 5 одиниць техніки. Минулої доби енергетики виконували аварійно-відновлювальні роботи на лініях, що живлять Високопілля, Велику Олександрівку, Нововоронцовку та Херсон.
Також проведено ремонтні роботи проведено за 10 адресами у житлових будинках міста Херсон, де OSB-листами закрили 51 вікно.
Щодо гуманітарної допомоги: мешканці звільнених територій від міжнародних громадських організацій, благодійників та волонтерів отримали 1230 продуктових наборів, 3950 буханок хліба, 250 порцій гарячих обідів та 19440 літрів питної води; передано також 100 наборів побутової хімії.
Згідно з офіційним звітом, з деокупованих територій Херсонської області евакуювано 21 жителя, з них – 2 маломобільні людини.
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