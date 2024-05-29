На Черниговщине за сутки из-за обстрелов рф прогремело более 50 взрывов, есть погибший

В течение суток российские оккупанты нанесли удары из разного вида вооружения по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 52 взрыва. Из-за обстрела одного из сел был поврежден частный дом и ранен мужчина, который скончался в больнице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Северную границу. Госпогранслужба в Facebook.

Черниговщина. Обстановка на границе за сутки по состоянию на 6:00 29 мая 2024 года. российская оккупационная армия продолжает применять свойственную себе тактику террора и ведет обстрелы по многочисленным гражданским объектам нашего государства. В течение суток российские войска нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 52 взрыва, - говорится в сообщении.

Детали

В частности, вражеские обстрелы зафиксировали:

Новгород-Северская община: 7 взрывов (приходы, вероятно из минометов 120 мм и FPV-дронов) в направлении н.п. Гремяч и Михальчина Слобода.

Семеновская община: 35 взрывов (приходы, вероятно из минометов и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Барановка, Зеоновка, Железный Мост и Углы.

«В результате обстрела одного из сел поврежден частный дом и получил ранения местный житель, 1976 года рождения. Мужчину госпитализировали в Семеновскую больницу, где он умер, так и не придя в себя", - отмечается в сообщении.

Сновская громада: 10 взрывов (приходы, вероятно из минометов 120 мм) в направлении н.п. Елино.

Дополнение

Министр обороны Рустем Умеров сообщал, что цель российской федерации открыть новый фронт на севере.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 километрах от Харькова на северо-запад - возле украинской границы собирается еще одна группировка войск рф.