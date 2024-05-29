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На Чернігівщині за добу через обстріли рф пролунало понад 50 вибухів, є загиблий

На Чернігівщині за добу через обстріли рф пролунало понад 50 вибухів, є загиблий

Київ • УНН

 • 23975 перегляди

У Чернігівській області внаслідок російських обстрілів сталося понад 50 вибухів, внаслідок чого загинула одна цивільна людина та було пошкоджено приватний будинок.

Протягом доби російські окупанти завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 52 вибухи. Через обстріл одного з сіл було пошкоджено приватний будинок та поранено чоловіка, який помер в лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Північний кордон. Держприкордонслужба в Facebook.

Чернігівщина. Обстановка на прикордонні за добу станом на 6:00 29 травня 2024. російська окупаційна армія продовжує застосовувати властиву собі тактику терору і веде обстріли по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом доби російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 52 вибухи,

- йдеться в повідомленні.

Деталі

Зокрема, ворожі обстріли зафіксували:

  • Новгород-Сіверська громада: 7 вибухів (приходи, ймовірно з мінометів 120 мм та FPV-дронів) в напрямку н.п. Гремʼяч та Михальчина Слобода.
  • Семенівська громада: 35 вибухів (приходи, ймовірно з мінометів та ствольної артилерії) в напрямку н.п. Баранівка, Зеонівка, Залізний Міст та Угли.

"Внаслідок обстрілу одного з сіл пошкоджено приватний будинок та отримав поранення місцевий житель, 1976 року народження. Чоловіка шпиталізували до Семенівської лікарні, де він помер, так і не отямившись", - зазначається в повідомленні.

  • Сновська громада: 10 вибухів (приходи, ймовірно з мінометів 120 мм) в напрямку н.п. Єліне.

Доповнення

Міністр оборони Рустем Умєров повідомляв, що мета російської федерації відкрити новий фронт на півночі.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів від Харкова на північний захід - біля українського кордону збирається ще одне угруповання військ рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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