На Чернігівщині за добу через обстріли рф пролунало понад 50 вибухів, є загиблий
Київ • УНН
У Чернігівській області внаслідок російських обстрілів сталося понад 50 вибухів, внаслідок чого загинула одна цивільна людина та було пошкоджено приватний будинок.
Протягом доби російські окупанти завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 52 вибухи. Через обстріл одного з сіл було пошкоджено приватний будинок та поранено чоловіка, який помер в лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Північний кордон. Держприкордонслужба в Facebook.
Чернігівщина. Обстановка на прикордонні за добу станом на 6:00 29 травня 2024. російська окупаційна армія продовжує застосовувати властиву собі тактику терору і веде обстріли по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом доби російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 52 вибухи,
Деталі
Зокрема, ворожі обстріли зафіксували:
- Новгород-Сіверська громада: 7 вибухів (приходи, ймовірно з мінометів 120 мм та FPV-дронів) в напрямку н.п. Гремʼяч та Михальчина Слобода.
- Семенівська громада: 35 вибухів (приходи, ймовірно з мінометів та ствольної артилерії) в напрямку н.п. Баранівка, Зеонівка, Залізний Міст та Угли.
"Внаслідок обстрілу одного з сіл пошкоджено приватний будинок та отримав поранення місцевий житель, 1976 року народження. Чоловіка шпиталізували до Семенівської лікарні, де він помер, так і не отямившись", - зазначається в повідомленні.
- Сновська громада: 10 вибухів (приходи, ймовірно з мінометів 120 мм) в напрямку н.п. Єліне.
Доповнення
Міністр оборони Рустем Умєров повідомляв, що мета російської федерації відкрити новий фронт на півночі.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів від Харкова на північний захід - біля українського кордону збирається ще одне угруповання військ рф.