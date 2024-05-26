"росія готується до спроби наступальних дій": Зеленський пояснив, де збирається угруповання рф

Президент Володимир Зеленський заявив, що росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів від Харкова на північний захід – біля українського кордону збирається ще одне угруповання військ рф. Про це він сказав у відеозверненні на фоні зруйнованої росією друкарні в Харкові, передає УНН.

За мною – книжки, спалені ударом російських ракет. Це було одне з найбільших видавництв України. Люди тут були поранені. На жаль, є загиблі. Температура горіння тут не встигла остаточно досягти 451 градуса за Фаренгейтом. Але саме цього прагнуть і хочуть лідери росії – іще вищих температур. І не лише на суверенній території України. росія погрожує майже всім своїм державам-сусідам