"росія готується до спроби наступальних дій": Зеленський пояснив, де збирається угруповання рф
Київ • УНН
росія готується до спроби наступу і збирає війська за 90 кілометрів на північний захід від Харкова поблизу українського кордону, заявив президент Зеленський.
Президент Володимир Зеленський заявив, що росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів від Харкова на північний захід – біля українського кордону збирається ще одне угруповання військ рф. Про це він сказав у відеозверненні на фоні зруйнованої росією друкарні в Харкові, передає УНН.
За мною – книжки, спалені ударом російських ракет. Це було одне з найбільших видавництв України. Люди тут були поранені. На жаль, є загиблі. Температура горіння тут не встигла остаточно досягти 451 градуса за Фаренгейтом. Але саме цього прагнуть і хочуть лідери росії – іще вищих температур. І не лише на суверенній території України. росія погрожує майже всім своїм державам-сусідам
Він наголосив, що росія – єдина держава, яка захопила атомну станцію та відверто використовує її для радіаційного шантажу.
Немає нічого, що не стало б для росії зброєю, – включно з голодом, і саме це відчув світ, коли Україна зазнала від росії удару морської блокади. Саме росія є єдиним джерелом агресії і постійно намагається розширити війну. Буквально зараз, цими днями, ми захищаємось за 60 кілометрів на північний схід від цього місця від чергової спроби російського наступу. росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси на північний захід – біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ. Той, хто все це робить, не хоче миру
Доповнення
Раніше Зеленський заявляв, що ймовірний наступ росії на півночі може бути ще однією спробою відтягнути українські сили від Донбасу.
В Генштабі повідомлялося, що в прикордонних районах Сумської області росія проводить дії щодо нарощування ворожого угрупування.
Окрім того, Генштаб зазначав, що на Сумщині й Чернігівщині ситуація контрольована. Проте ворог накопичує війська на території рф.