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"росія готується до спроби наступальних дій": Зеленський пояснив, де збирається угруповання рф

"росія готується до спроби наступальних дій": Зеленський пояснив, де збирається угруповання рф

Київ • УНН

 • 104300 перегляди

росія готується до спроби наступу і збирає війська за 90 кілометрів на північний захід від Харкова поблизу українського кордону, заявив президент Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів від Харкова на північний захід – біля українського кордону збирається ще одне угруповання військ рф. Про це він сказав у відеозверненні на фоні зруйнованої росією друкарні в Харкові, передає УНН.

За мною – книжки, спалені ударом російських ракет. Це було одне з найбільших видавництв України. Люди тут були поранені. На жаль, є загиблі. Температура горіння тут не встигла остаточно досягти 451 градуса за Фаренгейтом. Але саме цього прагнуть і хочуть лідери росії – іще вищих температур. І не лише на суверенній території України. росія погрожує майже всім своїм державам-сусідам

- сказав Зеленський.
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Він наголосив, що росія – єдина держава, яка захопила атомну станцію та відверто використовує її для радіаційного шантажу.

Немає нічого, що не стало б для росії зброєю, – включно з голодом, і саме це відчув світ, коли Україна зазнала від росії удару морської блокади. Саме росія є єдиним джерелом агресії і постійно намагається розширити війну. Буквально зараз, цими днями, ми захищаємось за 60 кілометрів на північний схід від цього місця від чергової спроби російського наступу. росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси на північний захід – біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ. Той, хто все це робить, не хоче миру

- заявив Зеленський. 

Доповнення

Раніше Зеленський заявляв, що ймовірний наступ росії на півночі може бути ще однією спробою відтягнути українські сили від Донбасу.

В Генштабі повідомлялося, що в прикордонних районах Сумської області росія проводить дії щодо нарощування ворожого угрупування.

Окрім того, Генштаб зазначав, що на Сумщині й Чернігівщині ситуація контрольована. Проте ворог накопичує війська на території рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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