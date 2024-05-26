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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«россия готовится к попытке наступательных действий»: Зеленский объяснил, где собирается группировка рф

«россия готовится к попытке наступательных действий»: Зеленский объяснил, где собирается группировка рф

Киев  •  УНН

26 мая 2024, 07:38  •  4391 просмотра

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россия готовится к попытке наступления и собирает войска в 90 километрах к северо-западу от Харькова вблизи украинской границы, заявил президент Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 километрах от Харькова на северо-запад - у украинской границы собирается еще одна группировка войск рф. Об этом он сказал в видеообращении на фоне разрушенной россией типографии в Харькове, передает УНН.

За мной - книги, сожженные ударом российских ракет. Это было одно из крупнейших издательств Украины. Люди здесь были ранены. К сожалению, есть погибшие. Температура горения здесь не успела окончательно достичь 451 градуса по Фаренгейту. Но именно этого хотят и хотят лидеры России - еще более высоких температур. И не только на суверенной территории Украины. россия угрожает почти всем своим государствам-соседям

- сказал Зеленский.
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Он отметил, что Россия - единственное государство, которое захватило атомную станцию и откровенно использует ее для радиационного шантажа.

Нет ничего, что не стало бы для России оружием, - включая голод, и именно это почувствовал мир, когда Украина подверглась от России удару морской блокады. Именно россия является единственным источником агрессии и постоянно пытается расширить войну. Буквально сейчас, в эти дни, мы защищаемся в 60 километрах к северо-востоку от этого места от очередной попытки российского наступления. россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 километрах отсюда на северо-запад - у нашей границы собирается еще одна группировка войск. Тот, кто все это делает, не хочет мира

- заявил Зеленский. 

Дополнение

Ранее Зеленский заявлял, что вероятное наступление россии на севере может быть еще одной попыткой оттянуть украинские силы от Донбасса.

В Генштабе сообщалось, что в приграничных районах Сумской области россия проводит действия по наращиванию вражеской группировки.

Кроме того, Генштаб отмечал, что на Сумщине и Черниговщине ситуация контролируемая. Однако враг накапливает войска на территории рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
chernigovskaya-oblastЧерниговская область
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kharkivХарьков
polshaПольша
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