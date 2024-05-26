«россия готовится к попытке наступательных действий»: Зеленский объяснил, где собирается группировка рф
Киев • УНН
россия готовится к попытке наступления и собирает войска в 90 километрах к северо-западу от Харькова вблизи украинской границы, заявил президент Зеленский.
Президент Владимир Зеленский заявил, что россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 километрах от Харькова на северо-запад - у украинской границы собирается еще одна группировка войск рф. Об этом он сказал в видеообращении на фоне разрушенной россией типографии в Харькове, передает УНН.
За мной - книги, сожженные ударом российских ракет. Это было одно из крупнейших издательств Украины. Люди здесь были ранены. К сожалению, есть погибшие. Температура горения здесь не успела окончательно достичь 451 градуса по Фаренгейту. Но именно этого хотят и хотят лидеры России - еще более высоких температур. И не только на суверенной территории Украины. россия угрожает почти всем своим государствам-соседям
Он отметил, что Россия - единственное государство, которое захватило атомную станцию и откровенно использует ее для радиационного шантажа.
Нет ничего, что не стало бы для России оружием, - включая голод, и именно это почувствовал мир, когда Украина подверглась от России удару морской блокады. Именно россия является единственным источником агрессии и постоянно пытается расширить войну. Буквально сейчас, в эти дни, мы защищаемся в 60 километрах к северо-востоку от этого места от очередной попытки российского наступления. россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 километрах отсюда на северо-запад - у нашей границы собирается еще одна группировка войск. Тот, кто все это делает, не хочет мира
Дополнение
Ранее Зеленский заявлял, что вероятное наступление россии на севере может быть еще одной попыткой оттянуть украинские силы от Донбасса.
В Генштабе сообщалось, что в приграничных районах Сумской области россия проводит действия по наращиванию вражеской группировки.
Кроме того, Генштаб отмечал, что на Сумщине и Черниговщине ситуация контролируемая. Однако враг накапливает войска на территории рф.
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