«россия готовится к попытке наступательных действий»: Зеленский объяснил, где собирается группировка рф

Президент Владимир Зеленский заявил, что россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 километрах от Харькова на северо-запад - у украинской границы собирается еще одна группировка войск рф. Об этом он сказал в видеообращении на фоне разрушенной россией типографии в Харькове, передает УНН.

За мной - книги, сожженные ударом российских ракет. Это было одно из крупнейших издательств Украины. Люди здесь были ранены. К сожалению, есть погибшие. Температура горения здесь не успела окончательно достичь 451 градуса по Фаренгейту. Но именно этого хотят и хотят лидеры России - еще более высоких температур. И не только на суверенной территории Украины. россия угрожает почти всем своим государствам-соседям - сказал Зеленский.

Он отметил, что Россия - единственное государство, которое захватило атомную станцию и откровенно использует ее для радиационного шантажа.

Нет ничего, что не стало бы для России оружием, - включая голод, и именно это почувствовал мир, когда Украина подверглась от России удару морской блокады. Именно россия является единственным источником агрессии и постоянно пытается расширить войну. Буквально сейчас, в эти дни, мы защищаемся в 60 километрах к северо-востоку от этого места от очередной попытки российского наступления. россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 километрах отсюда на северо-запад - у нашей границы собирается еще одна группировка войск. Тот, кто все это делает, не хочет мира - заявил Зеленский.

Дополнение

Ранее Зеленский заявлял, что вероятное наступление россии на севере может быть еще одной попыткой оттянуть украинские силы от Донбасса.

В Генштабе сообщалось, что в приграничных районах Сумской области россия проводит действия по наращиванию вражеской группировки.

Кроме того, Генштаб отмечал, что на Сумщине и Черниговщине ситуация контролируемая. Однако враг накапливает войска на территории рф.