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Мета рф відкрити новий фронт на півночі - Умєров

Мета рф відкрити новий фронт на півночі - Умєров

Київ • УНН

 • 26591 перегляди

За словами міністра оборони, росія готується відкрити новий фронт на півночі, розгортаючи більше військ і техніки, маючи на меті використати всю свою живу силу і вогневу міць проти України.

Мета російської федерації відкрити новий фронт на півночі. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров в інтерв’ю Reuters, передає УНН.

Деталі

Умєров сказав ввечері в понеділок, що росія розгортає більше живої сили та техніки на фронті через понад 27 місяців після свого повномасштабного вторгнення.

Військам Києва вдалося стабілізувати новий фронт на північному сході Харківської області, де росія атакувала на початку цього місяця. Але Умеров сказав, що москва готується до нового поштовху.

"Їх мета - відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати всю свою живу силу, вогневу потужність проти нас, вони продовжують свою мету знищити націю", - заявив Умєров.

За словами міністра, росія має близько 500 тис. військових в Україні та біля її кордонів і готується додати ще 200-300 тис.

Він наголосив, що Україні потрібно більше зброї.

"Ми витримуємо, але, звісно, нам потрібно більше зброї, нам потрібно більше вогневої потужності, нам потрібні ракети великої дальності, щоб не дозволити їм проникнути в нашу державу", - сказав Умєров.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявляв, що росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів від Харкова на північний захід – біля українського кордону збирається ще одне угруповання військ рф.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначав, що навіть попри те, що у росії не достатньо сил, вона може їх застосувати, в тому числі й у напрямку Сумської області для того, щоб посіяти паніку та розтягувати українські Сили оборони й не дозволяти перекидати їх на більш важливі напрямки.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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