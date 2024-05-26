Попри недостатню кількість сил, рф може їх застосувати, в тому числі й у напрямку Сумщини – ДПСУ

ukenru
09:57 • 7345 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 26222 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 52227 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 67896 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 111521 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135535 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138584 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 239799 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171134 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190209 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+14°
5.2 м/с
40 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 40327 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 16478 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 45772 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 22976 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 27417 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 239797 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 360699 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376198 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 291668 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 364695 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59786 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76419 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87851 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170492 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173063 перегляди
Актуальне
Попри недостатню кількість сил, рф може їх застосувати, в тому числі й у напрямку Сумщини – ДПСУ

Попри недостатню кількість сил, рф може їх застосувати, в тому числі й у напрямку Сумщини – ДПСУ

Київ • УНН

 • 26677 перегляди

Незважаючи на відсутність достатніх сил для досягнення стратегічних цілей, Росія все ще може використовувати наявні війська, щоб посіяти паніку і розтягнути Збройні сили України в таких районах, як Сумська область, перешкоджаючи їх передислокації на більш важливі фронти.

Навіть попри те, що у росії не достатньо сил, вона може їх застосувати, в тому числі й у напрямку Сумської області для того, щоб посіяти паніку та розтягувати українські Сили оборони й не дозволяти перекидати їх на більш важливі напрямки.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Генштаб повідомляв, що на кордоні із Сумщиною та Чернігівщиною росіяни нарощують угрупування своїх військ.

На запитання телеведучого, чи прикордонники фіксують це нарощення, Демченко відповів:

Якщо говорити про Сумщину та поєднати Чернігівську область, то протяжність кордону з країною агресором в межах цих областей досить протяжна. Тільки по Сумщині це складає понад 560 км. Але звісно, що ворог як й раніше тримає певні свої підрозділи, сили та засоби на цих напрямках

- сказав речник Держприкордонслужби.

За його словами, рф продовжує нарощувати свої сили на цих напрямках.

Демченко: варто очікувати і бути готовими до розвитку будь-якої ситуації, в тому числі і по напрямку Сум24.05.24, 09:08 • 18650 переглядiв

Ворог продовжує нарощувати свої сили на цих напрямках. Ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, тому що ми розуміємо, особливо, якщо говорити про Сумську область, то ворог може щось подібне зробити, як ми це бачимо зараз по Харківській області для того, щоб створити такі зони, де ведуться повномасштабні бойові дії для того, щоб розтягнути Сили оборони, в тому числі на цей напрямок

- розповів Демченко.
Image

 Посадовець також повідомив, чи є у ворога сили для досягнення стратегічної цілі.

На щастя те, що ми фіксуємо, навіть попри ті сили, які є зараз у ворога їх не достатньо для того, щоб досягнути такої стратегічної цілі. Для тактичних кроків звісно, навіть попри те, що у ворога не достатньо сил, росія може їх застосувати, в тому числі й у напрямку Сумської області для того, щоб посіяти паніку, розтягувати наші Сили й не дозволяти перекидати на більш важливі напрямки, де ведуться повномасштабні бойові дії по лінії фронту. Звісно, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Ворог у нас підступний, ворог сильний

- розповів Демченко.

Доповнення

Раніше Президент Зеленський заявляв, що ймовірний наступ росії на півночі може бути ще однією спробою відтягнути українські сили від Донбасу.

В Генштабі повідомлялося, що в  прикордонних районах Сумської області росія проводить дії щодо нарощування ворожого угрупування.

 Сьогодні, 26 травня Володимир Зеленський заявив, що росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів від Харкова на північний захід – біля українського кордону збирається ще одне угруповання військ рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
sukhoputni-viiska-ukrainyСухопутні війська України
derzhavna-prykordonna-sluzhba-ukrainyДержавна прикордонна служба України
chernihivska-oblastЧернігівська область
kharkivХарків
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,551.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,877.45