Попри недостатню кількість сил, рф може їх застосувати, в тому числі й у напрямку Сумщини – ДПСУ

Навіть попри те, що у росії не достатньо сил, вона може їх застосувати, в тому числі й у напрямку Сумської області для того, щоб посіяти паніку та розтягувати українські Сили оборони й не дозволяти перекидати їх на більш важливі напрямки.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Генштаб повідомляв, що на кордоні із Сумщиною та Чернігівщиною росіяни нарощують угрупування своїх військ.

На запитання телеведучого, чи прикордонники фіксують це нарощення, Демченко відповів:

Якщо говорити про Сумщину та поєднати Чернігівську область, то протяжність кордону з країною агресором в межах цих областей досить протяжна. Тільки по Сумщині це складає понад 560 км. Але звісно, що ворог як й раніше тримає певні свої підрозділи, сили та засоби на цих напрямках - сказав речник Держприкордонслужби.

За його словами, рф продовжує нарощувати свої сили на цих напрямках.

Демченко: варто очікувати і бути готовими до розвитку будь-якої ситуації, в тому числі і по напрямку Сум

Ворог продовжує нарощувати свої сили на цих напрямках. Ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, тому що ми розуміємо, особливо, якщо говорити про Сумську область, то ворог може щось подібне зробити, як ми це бачимо зараз по Харківській області для того, щоб створити такі зони, де ведуться повномасштабні бойові дії для того, щоб розтягнути Сили оборони, в тому числі на цей напрямок - розповів Демченко.

Посадовець також повідомив, чи є у ворога сили для досягнення стратегічної цілі.

На щастя те, що ми фіксуємо, навіть попри ті сили, які є зараз у ворога їх не достатньо для того, щоб досягнути такої стратегічної цілі. Для тактичних кроків звісно, навіть попри те, що у ворога не достатньо сил, росія може їх застосувати, в тому числі й у напрямку Сумської області для того, щоб посіяти паніку, розтягувати наші Сили й не дозволяти перекидати на більш важливі напрямки, де ведуться повномасштабні бойові дії по лінії фронту. Звісно, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Ворог у нас підступний, ворог сильний - розповів Демченко.

Доповнення

Раніше Президент Зеленський заявляв, що ймовірний наступ росії на півночі може бути ще однією спробою відтягнути українські сили від Донбасу.

В Генштабі повідомлялося, що в прикордонних районах Сумської області росія проводить дії щодо нарощування ворожого угрупування.

Сьогодні, 26 травня Володимир Зеленський заявив, що росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів від Харкова на північний захід – біля українського кордону збирається ще одне угруповання військ рф.