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Демченко: варто очікувати і бути готовими до розвитку будь-якої ситуації, в тому числі і по напрямку Сум

Демченко: варто очікувати і бути готовими до розвитку будь-якої ситуації, в тому числі і по напрямку Сум

Київ • УНН

 • 18650 перегляди

Поки триває російська агресія проти України, слід очікувати і бути готовими до того, що ситуація може розвиватися на будь-якому напрямку, в тому числі і на Сумщині, хоча наразі російські війська не мають достатньої сили для досягнення стратегічних цілей на цій території.

Поки наразі є агресія від росії в бік України, варто очікувати і бути готовими до розвитку будь-якої ситуації, на будь-якому напрямку, в тому числі і по напрямку Сум. Однак, станом на зараз прикордонники не фіксують, що у росіян є достатньо сил, щоб досягти якоїсь стратегічної цілі на Сумському напрямку. Про це в ефірі телемарафону у п’ятницю заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

Деталі

Поки ми маємо такого сусіда, поки ми маємо агресію від росії в бік нашої держави, звісно варто очікувати і бути готовими до розвитку будь-якої ситуації на будь-якому напрямку, в тому числі і по напрямку Сум. За прикладом те, що росіяни зараз зробили по Харківській області, по напрямку населеного пункту Липці, по напрямку населеного пункту Вовчанськ, то таку ж саму ситуацію росіяни можуть розгорнути і по напрямку Сумської області для того, щоб продовжувати розтягувати Сили оборони нашої держави

- сказав Демченко.

Він зазначив, що станом на зараз прикордонники не фіксують, що у росіян є достатньо сил, щоб досягти якоїсь стратегічної цілі.

"Це власне і по техніці, і по особовому складу, але звісно сили ворога можуть переважати наші сили. Ми маємо бути готові до будь-якої ситуації", - додав Демченко.

Нагадаємо

Починаючи з кінця минулого року і по тепер, найбільш активний напрямок, де ворожі ДРГ намагаються зайти на територію України, залишається Сумщина.

Павло Башинський

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