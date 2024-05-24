Демченко: стоит ожидать и быть готовыми к развитию любой ситуации, в том числе и по направлению Сум

Пока пока есть агрессия от россии в сторону Украины, стоит ожидать и быть готовыми к развитию любой ситуации, на любом направлении, в том числе и по направлению Сум. Однако, по состоянию на сейчас пограничники не фиксируют, что у россиян есть достаточно сил, чтобы достичь какой-то стратегической цели на Сумском направлении. Об этом в эфире телемарафона в пятницу заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

Пока мы имеем такого соседа, пока мы имеем агрессию от россии в сторону нашего государства, конечно стоит ожидать и быть готовыми к развитию любой ситуации на любом направлении, в том числе и по направлению Сум. По примеру то, что россияне сейчас сделали по Харьковской области, по направлению населенного пункта Липцы, по направлению населенного пункта Волчанск, то такую же ситуацию россияне могут развернуть и по направлению Сумской области для того, чтобы продолжать растягивать Силы обороны нашего государства - сказал Демченко.

Он отметил, что по состоянию на сейчас пограничники не фиксируют, что у россиян есть достаточно сил, чтобы достичь какой-то стратегической цели.

"Это собственно и по технике, и по личному составу, но конечно силы врага могут преобладать наши силы. Мы должны быть готовы к любой ситуации", - добавил Демченко.

Напомним

Начиная с конца прошлого года и по сей день, наиболее активное направление, где вражеские ДРГ пытаются зайти на территорию Украины, остается Сумщина.