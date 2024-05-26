Несмотря на недостаточное количество сил, рф может их применить, в том числе и в направлении Сумщины - ГПСУ

Даже несмотря на то, что у России недостаточно сил, она может их применить, в том числе и в направлении Сумской области для того, чтобы посеять панику и растягивать украинские Силы обороны и не позволять перебрасывать их на более важные направления.

Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Генштаб сообщал, что на границе с Сумской и Черниговской областями россияне наращивают группировку своих войск.

На вопрос телеведущего, фиксируют ли пограничники это наращивание, Демченко ответил:

Если говорить о Сумщине и совместить Черниговскую область, то протяженность границы со страной агрессором в пределах этих областей достаточно протяженная. Только по Сумщине это составляет более 560 км. Но конечно, что враг по-прежнему держит определенные свои подразделения, силы и средства на этих направлениях - сказал представитель Госпогранслужбы.

По его словам, рф продолжает наращивать свои силы на этих направлениях.

Демченко: стоит ожидать и быть готовыми к развитию любой ситуации, в том числе и по направлению Сум

Враг продолжает наращивать свои силы на этих направлениях. Мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций, потому что мы понимаем, особенно, если говорить о Сумской области, то враг может что-то подобное сделать, как мы это видим сейчас по Харьковской области для того, чтобы создать такие зоны, где ведутся полномасштабные боевые действия для того, чтобы растянуть Силы обороны, в том числе на это направление - рассказал Демченко.

Чиновник также сообщил, есть ли у врага силы для достижения стратегической цели.

К счастью то, что мы фиксируем, даже несмотря на те силы, которые есть сейчас у врага, их не достаточно для того, чтобы достичь такой стратегической цели. Для тактических шагов конечно, даже несмотря на то, что у врага недостаточно сил, россия может их применить, в том числе и в направлении Сумской области для того, чтобы посеять панику, растягивать наши Силы и не позволять перебрасывать на более важные направления, где ведутся полномасштабные боевые действия по линии фронта. Конечно, мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций. Враг у нас коварный, враг сильный - рассказал Демченко.

Дополнение

Ранее Президент Зеленский заявлял, что вероятное наступление россии на севере может быть еще одной попыткой оттянуть украинские силы от Донбасса.

В Генштабе сообщалось, что в приграничных районах Сумской области россия проводит действия по наращиванию вражеской группировки.

Сегодня, 26 мая Владимир Зеленский заявил, что россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 километрах от Харькова на северо-запад - возле украинской границы собирается еще одна группировка войск рф.