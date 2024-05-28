Цель рф открыть новый фронт на севере - Умеров
Киев • УНН
По словам министра обороны, россия готовится открыть новый фронт на севере, разворачивая больше войск и техники, имея целью использовать всю свою живую силу и огневую мощь против Украины.
Цель российской федерации открыть новый фронт на севере. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров в интервью Reuters, передает УНН.
Детали
Умеров сказал вечером в понедельник, что россия развертывает больше живой силы и техники на фронте спустя более 27 месяцев после своего полномасштабного вторжения.
Войскам Киева удалось стабилизировать новый фронт на северо-востоке Харьковской области, где россия атаковала в начале этого месяца. Но Умеров сказал, что москва готовится к новому толчку.
"Их цель - открыть новый фронт на севере, чтобы начать использовать всю свою живую силу, огневую мощь против нас, они продолжают свою цель уничтожить нацию", - заявил Умеров.
По словам министра, россия имеет около 500 тыс. военных в Украине и у ее границ и готовится добавить еще 200-300 тыс.
Он подчеркнул, что Украине нужно больше оружия.
"Мы выдерживаем, но, конечно, нам нужно больше оружия, нам нужно больше огневой мощи, нам нужны ракеты большой дальности, чтобы не позволить им проникнуть в наше государство", - сказал Умеров.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский заявлял, что россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 километрах от Харькова на северо-запад - возле украинской границы собирается еще одна группировка войск рф.
Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко отмечал, что даже несмотря на то, что у россии недостаточно сил, она может их применить, в том числе и в направлении Сумской области для того, чтобы посеять панику и растягивать украинские Силы обороны и не позволять перебрасывать их на более важные направления.
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