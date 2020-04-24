На Буковине новые случаи COVID-19 зафиксированы среди посетителей церквей в Вербное воскресенье

“Сегодня в Черновицкой области мое общение с эпидемиологами подтвердило, что большинство новых случаев регистрируется среди тех, кто на Вербное воскресенье посещал храмы и был в скоплении людей. Это приводит к тому, что именно среди них и фиксируются новые случаи коронавирусной инфекции”, — сказал он.

Ляшко добавил, что информации о заболеваемости из-за посещения храмов в других регионах пока нет.

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Напомним, по состоянию на вечер четверга на Буковине зафиксировано уже почти 1,2 тыс. Инфицированных COVID-19.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 187 — летальные. Всего в мире заболело более 2.5 млн человек.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.