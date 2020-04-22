Загальна кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 2,5 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Станом на 4:39 середи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 177415 особа. У свою чергу, одужали 681477 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 45039 осіб, Італії – 24648 осіб, Франції – 20829 і в Іспанії – 21282. У Китаї загалом – 4636, за останні 4 доби змін немає.
Всього у світі 2563384 інфікованих.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (824438), Іспанія (204178), Італія (183957), Франція (159299), Німеччина (148453) Велика Британія (130175) та Туреччина (95591).
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 6125 випадків COVID-19, з них 161 летальний.