Общее количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 2,5 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. По состоянию на 4:39 среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 177415 человек. В свою очередь, выздоровели 681477 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 45039 человек, в Италии - 24648 человек, Франции - 20829 и в Испании - 21282. В Китае в целом - 4636, за последние 4 суток изменений нет.
Всего в мире 2563384 инфицированных.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (824438), Испания (204178), Италия (183957), Франция (159299), Германия (148453) Великобритания (130175) и Турция (95591).
Напомним, в Украине зафиксировано 6125 случаев COVID-19, из них 161 летальный.