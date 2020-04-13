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Аваков розкритикував скупчення людей у церквах у Вербну неділю

Аваков розкритикував скупчення людей у церквах у Вербну неділю

Київ • УНН

 • 18504 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Через скупчення людей у низці церков напередодні - у Вербну неділю - в умовах карантину, у 3-х випадках поліцією винесені адміністративні штрафи. Ще по 12-ти - матеріали вивчаються. Про це в Twitter написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.

"Про вчорашнє скупчення людей у низці церков. Безвідповідальність і неповага до людського здоров'я не має до Бога жодного стосунку! Церковникам у 3-х випадках поліцією винесені адмінштрафи. Ще по 12-ти - матеріали вивчаються. У нас свобода совісті, але... майте ж совість", - підкреслив міністр.

Православні християни, а також, загалом, християни східного обряду усього світу в цю неділю, 12 квітня, відзначали свято Входу Господнього в Єрусалим або Вербну неділю.

Відзначимо, у ЗМІ, а також соцмережах, було опубліковано безліч фото скупчення людей в церквах цієї неділі по всій Україні.

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