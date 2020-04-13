Аваков розкритикував скупчення людей у церквах у Вербну неділю

"Про вчорашнє скупчення людей у низці церков. Безвідповідальність і неповага до людського здоров'я не має до Бога жодного стосунку! Церковникам у 3-х випадках поліцією винесені адмінштрафи. Ще по 12-ти - матеріали вивчаються. У нас свобода совісті, але... майте ж совість", - підкреслив міністр.

Православні християни, а також, загалом, християни східного обряду усього світу в цю неділю, 12 квітня, відзначали свято Входу Господнього в Єрусалим або Вербну неділю.

Відзначимо, у ЗМІ, а також соцмережах, було опубліковано безліч фото скупчення людей в церквах цієї неділі по всій Україні.