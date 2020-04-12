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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 31399 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 40074 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 56209 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 57664 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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4 марта, 15:53 • 130553 просмотра

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Православные сегодня празднуют Вербное воскресенье

Православные сегодня празднуют Вербное воскресенье

Киев  •  УНН

 • 24059 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Православные христиане, а также, в общем, христиане восточного обряда всего мира в это воскресенье отмечают праздник Входа Господнего в Иерусалим или Вербное (пальмовое) воскресенье. Об этом сообщает УНН.

Вход Господень в Иерусалим— христианский праздник, отмечаемый в воскресенье, предшествующее Пасхе, то есть в шестое воскресенье Великого поста. Посвящен торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа, описанному во всех четырёх Евангелиях. В православии входит в число двунадесятых (главных) праздников.

Праздник символизирует, с одной стороны, признание Иисуса Мессией (Христом), а с другой — прообраз входа Сына Человеческого в Рай.

Иудеи ожидали, что Мессия — Спаситель Израиля — явится на Пасху. В то время Иудея находилась под оккупацией римлян, и ожидали национального освободителя от иноземного господства.

Народ Иерусалима, зная о воскрешении Лазаря, встречает Иисуса очень торжественно. Иисус, показывая, что он входит в Иерусалим с желанием мира, а не войны, въезжает на ослёнке (на Востоке въезжать в город на осле — символ мира, верхом на коне — символ войны).

В православном календаре Вход Господень в Иерусалим, в отличие от других двунадесятых праздников, формально не имеет предпразднества, так как за ним сразу следует Страстная седмица.

Во время всенощного бдения под праздник Входа Господня в Иерусалим молящиеся как бы встречают невидимо грядущего Господа и приветствуют Его, как Победителя ада и смерти, держа в руках ветви, цветы и зажжённые свечи. На утрене (второй части бдения) читается особая молитва на благословение "ваий" (то есть пальмовых ветвей, в славянских странах заменяемых ветками вербы). Обыкновенно после этого вербы, которые молящиеся держат в руках, окропляются святой водой.

У православных христиан есть обычай хранить освящённые вербы в течение всего года, украшать ими иконы в доме.

Напомним особенности празднования Вербного воскресенья в Украине во время карантина.

Украинские Национальные Новости

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