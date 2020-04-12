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Православні сьогодні святкують Вербну неділю

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Православні християни, а також, в загальному, християни східного обряду усього світу в цю неділю відзначають свято Входу Господнього в Єрусалим або Вербну (пальмову) неділю. Про це повідомляє УНН.

Вхід Господній в Єрусалим християнське свято, що відзначається в неділю, що передує Великодню, тобто в шосту неділю Великого посту. Присвячено урочистому в'їзду в Єрусалим Ісуса Христа, описаного в усіх чотирьох Євангеліях. У православ'ї входить до числа дванадесятих (головних) свят.

Свято символізує, з одного боку, визнання Ісуса Месією (Христом), а з іншого - прообраз входу Сина Людського в Рай.

Іудеї очікували, що Месія - Спаситель Ізраїлю - з'явиться на Великдень. У той час Іудея була під окупацією римлян, і очікували національного визволителя від іноземного панування.

Народ Єрусалиму, знаючи про воскресіння Лазаря, зустрічає Ісуса дуже урочисто. Ісус, показуючи, що він входить до Єрусалиму з бажанням миру, а не війни, в'їжджає на ослі (на Сході в'їжджати в місто на ослі - символ миру, верхи на коні - символ війни).

У православному календарі Вхід Господній в Єрусалим, на відміну від інших двунадесятих свят, формально не має передсвята, бо за ним відразу слідує Страсна седмиця.

Під час всеношної на свято Входу Господнього в Єрусалим моляться, як би зустрічають невидимо прийдешнього Господа і вітають Його, як Переможця пекла і смерті, тримаючи в руках гілки, квіти та запалені свічки. На утрені читається особлива молитва на благословення "ваїй" (тобто пальмових гілок, в слов'янських країнах замінних гілками верби). Звичайно після цього верби, які прихожани тримають в руках, кроплять свяченою водою.

У православних християн є звичай зберігати освячені верби протягом всього року, прикрашати ними ікони в будинку.

Нагадаємо особливості святкування Вербної неділі в Україні під час карантину.

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