Аваков раскритиковал скопление людей в церквях в Вербное воскресенье
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Из-за скопления людей в ряде церквей накануне - в Вербное воскресенье - в условиях карантина, в 3-х случаях полицией вынесены административные штрафы. Еще по 12-ти — материалы изучаются. Об этом в Twitter написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передаёт УНН.
“О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админштрафы. Еще по 12-ти — материалы изучаются. У нас свобода совести, но... имейте же совесть”, — подчеркнул министр.
Православные христиане, а также, в общем, христиане восточного обряда всего мира в это воскресенье, 12 апреля, отмечали праздник Входа Господнего в Иерусалим или Вербное воскресенье.
Отметим, в СМИ, а также соцсетях, было опубликовано множество фото скопления людей в церквях в это воскресенье по всей Украине.