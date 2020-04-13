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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 10757 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 51628 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 66414 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105025 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130431 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130141 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Аваков раскритиковал скопление людей в церквях в Вербное воскресенье

Аваков раскритиковал скопление людей в церквях в Вербное воскресенье

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Из-за скопления людей в ряде церквей накануне - в Вербное воскресенье - в условиях карантина, в 3-х случаях полицией вынесены административные штрафы. Еще по 12-ти — материалы изучаются. Об этом в Twitter написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передаёт УНН.

“О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админштрафы. Еще по 12-ти — материалы изучаются. У нас свобода совести, но... имейте же совесть”, — подчеркнул министр.

Православные христиане, а также, в общем, христиане восточного обряда всего мира в это воскресенье, 12 апреля, отмечали праздник Входа Господнего в Иерусалим или Вербное воскресенье.

Отметим, в СМИ, а также соцсетях, было опубликовано множество фото скопления людей в церквях в это воскресенье по всей Украине.

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