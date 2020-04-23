На Буковині вже майже 1,2 тис. інфікованих COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Станом на вечір 23 квітня на Буковині офіційно підтверджено ще 59 випадків зараження коронавірусом. Чернівецький обласний лабораторний центр дослідив близько двохсот зразків. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
“На Буковині сьогодні, 23 квітня, офіційно підтверджено ще 59 випадків зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив близько двохсот зразків. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 1199 осіб”, — йдеться у повідомленні, та зазначається, що від COVID-19 в області одужали іще 9 буковинців.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 7 170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 187 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2.5 млн осіб.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.