На Буковине уже почти 1,2 тыс. инфицированных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. По состоянию на вечер 23 апреля на Буковине официально подтверждено еще 59 случаев заражения коронавирусом. Черновицкий областной лабораторный центр исследовал около двухсот образцов. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
"На Буковине сегодня, 23 апреля, официально подтверждено еще 59 случаев заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал около двухсот образцов. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 1199 человек", - говорится в сообщении, и отмечается, что от COVID-19 в области выздоровели еще 9 буковинцев.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 187 - летальные. Всего в мире заболело более 2.5 млн человек.
В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.