На Буковині нові випадки COVID-19 зафіксовані серед відвідувачів церков на Вербну неділю
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Чернівецькій області фіксують нові випадки захворювання коронавірусною інфекцією, серед тих, хто відвідував храми у Вербну неділю. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає УНН.
“Сьогодні в Чернівецькій області, де моє спілкування з епідеміологами підтвердило, що більшість нових випадків реєструється серед тих, хто на Вербну неділю відвідував храми і був в скупченні людей. Це призводить до того, що саме серед них і фіксуються нові випадки коронавирусной інфекції”, — сказав він.
Ляшко додав, що інформації про захворюваність через відвідування храмів в інших регіонах поки немає.
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Нагадаємо, станом на вечір четверга на Буковині зафіксовано вже майже 1,2 тис. інфікованих COVID-19.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 7 170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 187 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2.5 млн осіб.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.