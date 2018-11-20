На безопасность арсеналов и утилизации боеприпасов в проекте Госбюджета предусмотрено 1500000000 грн

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105295 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111148 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 148178 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143196 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135841 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127915 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 170212 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118064 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141632 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145404 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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На безопасность арсеналов и утилизации боеприпасов в проекте Госбюджета предусмотрено 1500000000 грн

На безопасность арсеналов и утилизации боеприпасов в проекте Госбюджета предусмотрено 1500000000 грн

Киев  •  УНН

 • 6487 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В проекте государственного бюджета ко второму чтению предложено увеличить расходы на утилизацию боеприпасов и обеспечения безопасности арсеналов оружия, пишет УНН.

Проект госбюджета на 2019 представлен к первому чтению предусматривал расходы по программе "Утилизация боеприпасов, жидкостных компонентов ракетного топлива, вооружения, военной техники и другого военного имущества, обеспечения живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов Вооруженных Сил Украины" в сумме 534 млн 219, 4 тыс. грн.

А уже ко второму чтению расходы на эту программу предложено увеличить на 1000000000 гривен.

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"Указанные средства предполагается направить на мероприятия по утилизации обычных видов боеприпасов, непригодных для дальнейшего использования и хранения, утилизации вооружения, военной техники и другого военного имущества, а также на создание условий, гарантирующих безопасность населения и хозяйственных объектов в случае возникновения аварийных ситуаций на арсеналах, базах и складах вооружения, ракет и боеприпасов Вооруженных сил Украины ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее сообщалось, что пожар на 6 арсенале Министерства обороны в Черниговской области ликвидирован.

Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

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Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. Человек. а виапростир вблизи закрыли в радиусе 30 км. Было прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из-за взрывов на арсенале в Черниговской было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины, позже переквалифицировано на диверсию .

Украинские Национальные Новости

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