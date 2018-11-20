На безопасность арсеналов и утилизации боеприпасов в проекте Госбюджета предусмотрено 1500000000 грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В проекте государственного бюджета ко второму чтению предложено увеличить расходы на утилизацию боеприпасов и обеспечения безопасности арсеналов оружия, пишет УНН.
Проект госбюджета на 2019 представлен к первому чтению предусматривал расходы по программе "Утилизация боеприпасов, жидкостных компонентов ракетного топлива, вооружения, военной техники и другого военного имущества, обеспечения живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов Вооруженных Сил Украины" в сумме 534 млн 219, 4 тыс. грн.
А уже ко второму чтению расходы на эту программу предложено увеличить на 1000000000 гривен.
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"Указанные средства предполагается направить на мероприятия по утилизации обычных видов боеприпасов, непригодных для дальнейшего использования и хранения, утилизации вооружения, военной техники и другого военного имущества, а также на создание условий, гарантирующих безопасность населения и хозяйственных объектов в случае возникновения аварийных ситуаций на арсеналах, базах и складах вооружения, ракет и боеприпасов Вооруженных сил Украины ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Ранее сообщалось, что пожар на 6 арсенале Министерства обороны в Черниговской области ликвидирован.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
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Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. Человек. а виапростир вблизи закрыли в радиусе 30 км. Было прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины, позже переквалифицировано на диверсию .