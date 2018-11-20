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На безпечність арсеналів та утилізацію боєприпасів в проекті Держбюджету передбачено 1,5 млрд грн

На безпечність арсеналів та утилізацію боєприпасів в проекті Держбюджету передбачено 1,5 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. У проекті державного бюджету до другого читання запропоновано збільшити видатки на утилізацію боєприпасів та убезпечення арсеналів зброї, пише УНН.

Проект держбюджету на 2019 рік поданий до першого читання передбачав витрати за програмою "Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України" у сумі 534 млн 219,4 тис. грн.

А вже до другого читання витрати на цю програму запропоновано збільшити на 1 мільярд гривень.

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"Зазначені кошти передбачається спрямувати на заходи з утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, утилізації озброєння, військової техніки та іншого військового майна, а також на створення умов, що гарантують безпеку населення і господарських об'єктів у разі виникнення аварійних ситуацій на арсеналах, базах і складах озброєння, ракет і боєприпасів Збройних сил України", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Раніше повідомлялось, що пожежу на 6 арсеналі Міністерства оборони в Чернігівській області ліквідовано.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.

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З району НС евакуювали 12 тис. осіб. авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Було припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України, пізніше перекваліфіковане на диверсію.

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