Может уничтожить даже Starlink: Китайские ученые создали компактное микроволновое оружие

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Китайские ученые разработали устройство TPG1000Cs, способное генерировать 20 гигаватт мощности в течение минуты. Это оружие может повредить спутники Starlink и другую электронику на низкой орбите.

Может уничтожить даже Starlink: Китайские ученые создали компактное микроволновое оружие
Фото: Northwest Institute of Nuclear Technology

Ученые из китайского Северо-Западного института ядерных технологий представили компактное устройство, которое может вывести из строя электронику спутников на низкой околоземной орбите. Об этом сообщает УНН со ссылкой на South China Morning Post.

Подробности

Как сообщает издание, устройство TPG1000Cs является первым в мире компактным источником питания для высокомощного микроволнового оружия. Оно способно генерировать в течение одной минуты мощность в 20 гигаватт.

Габариты данной установки составляют всего четыре метра в длину, а вес - пять тонн. Это позволяет устанавливать ее на грузовики, военные корабли, самолеты, а также выводить на орбиту.

Кроме того, отмечается, что это устройство способно серьезно нарушить работу или даже повредить спутники Starlink.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Китай поддерживает ядерные силы на минимально необходимом уровне и не будет участвовать в переговорах по ядерному разоружению.

Евгений Устименко

