Може знищити навіть Starlink: Китайські вчені створили компактну мікрохвильову зброю
Київ • УНН
Китайські вчені розробили пристрій TPG1000Cs, здатний генерувати 20 гігават потужності протягом хвилини. Ця зброя може пошкодити супутники Starlink та іншу електроніку на низькій орбіті.
Вчені з китайського Північно-західного інституту ядерних технологій представили компактний пристрій, який може вивести з ладу електроніку супутників на низькій навколоземній орбіті. Про це повідомляє УНН з посиланням на South China Morning Post.
Деталі
Як повідомляє видання, пристрій TPG1000Cs є першим у світі компактним джерелом живлення для високопотужної мікрохвильової зброї. Він здатен генерувати впродовж однієї хвилини потужність у 20 гігават.
Габарити даної установки складають лише чотири метри в довжину, а вага – п'ять тонн. Це дозволяє встановлювати її на вантажівки, військові кораблі, літаки, а також виводити на орбіту.
Крім того, зазначається, що цей пристрій здатен серйозно порушити роботу або навіть пошкодити супутники Starlink.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Китай підтримує ядерні сили на мінімально необхідному рівні та не братиме участі в переговорах щодо ядерного роззброєння.