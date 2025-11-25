Морские поставки российской нефти сокращаются пятую неделю, цены на Urals достигли двухлетнего минимума - Bloomberg

Морские поставки российской нефти продолжают сокращаться пятую неделю подряд, а цены на Urals падают до минимальных уровней за последние два года – это следствие новых санкций США и переформатирования рынков сбыта. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Поставки российской сырой нефти демонстрируют устойчивое снижение – объемы упали более чем на полмиллиона баррелей в сутки с момента объявления новых американских санкций против "Роснефти" и "Лукойла".

По данным мониторинга загруженности судов Bloomberg, в четырехнедельный период до 23 ноября РФ экспортировала в среднем 3,25 млн баррелей в день, что на 110 тыс. меньше, чем в предыдущем отчетном периоде. В целом с середины октября экспортные потоки упали на 530 тыс. баррелей в сутки.

Поражены нефтетерминал и база ВМС рф: детали атаки на новороссийск

Ухудшение динамики совпало с активными дипломатическими контактами между США и РФ по поводу возможного мирного плана по Украине. Однако параллельно стороны продолжили ночные авиаудары, включая атаки на российские порты Черного моря.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы, которые в последнее время были ключевым покупателем Urals, начали переориентироваться на альтернативные поставки. Это заставило все большее количество российской нефти простаивать в море и побуждает экспортеров работать по полулегальным схемам – от передислокации грузов с судна на судно до отключения навигационных транспондеров.

Спад потоков вызвал очередное падение цен, в результате чего недельные доходы России сократились до примерно 1,13 млрд долларов – самого низкого показателя за два с половиной года. Urals существенно подешевела, поскольку три четверти этого сорта традиционно шли в Индию – а теперь индийские НПЗ требуют самых низких за два года ценовых условий.

Ночная атака БПЛА на нефтяной терминал в новороссийске: загрузка нефти приостановлена

За последнюю неделю до 23 ноября 31 танкер отгрузил 23,52 млн баррелей российской нефти, что немного больше, чем неделей ранее, хотя среднесуточный экспорт вырос лишь до 3,36 млн баррелей. Два отдельных груза казахстанской нефти Kebco отправились из Новороссийска.

На дальневосточных направлениях также фиксируется спад активности: из порта Козьмино в течение второй недели подряд вышло девять судов, тогда как с терминала "Сахалин-1" отправился лишь один танкер вместо трех неделей ранее. Арктические отгрузки из Мурманска уменьшились, тогда как балтийские порты Приморск и Усть-Луга несколько компенсировали общее падение.

Нефть дешевеет на фоне опасений по поводу предложения и переговоров по войне в Украине

Погодные условия начинают влиять на логистику: сильные штормы в районе Находки, недалеко от Козьмино, зафиксировали порывы ветра, что потенциально влияло на работу порта.

В итоге, за четыре недели до 23 ноября общая стоимость российского нефтяного экспорта упала примерно на 90 млн долларов – до 1,13 млрд в неделю, что стало минимумом с апреля 2023 года.

Доходы РФ от нефти и газа резко падают: в ноябре возможно проседание на 35% – расчеты Reuters