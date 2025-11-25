Морські поставки російської нафти скорочуються п'ятий тиждень, ціни на Urals досягли дворічного мінімуму - Bloomberg

Морські поставки російської нафти продовжують скорочуватися вже п’ятий тиждень поспіль, а ціни на Urals падають до мінімальних рівнів за останні два роки – це наслідок нових санкцій США та переформатування ринків збуту. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Поставки російської сирої нафти демонструють стале зниження – обсяги впали на понад пів мільйона барелів на добу від моменту оголошення нових американських санкцій проти "роснєфті" та "лукойла".

За даними моніторингу завантаженості суден Bloomberg, у чотиритижневий період до 23 листопада рф експортувала в середньому 3,25 млн барелів на день, що на 110 тис. менше, ніж у попередньому звітному періоді. Загалом від середини жовтня експортні потоки впали на 530 тис. барелів на добу.

Погіршення динаміки збіглося з активними дипломатичними контактами між США та рф щодо можливого мирного плану стосовно України. Однак паралельно сторони продовжили нічні авіаудари, включно з атаками на російські порти Чорного моря.

Індійські нафтопереробні заводи, що останнім часом були ключовим покупцем Urals, почали переорієнтовуватися на альтернативні поставки. Це змусило дедалі більшу кількість російської нафти простоювати в морі та спонукає експортерів працювати напівлегальними схемами – від передислокації вантажів із судна на судно до відключення навігаційних транспондерів.

Спад потоків спричинив чергове падіння цін, внаслідок чого тижневі доходи росії скоротилися до приблизно 1,13 млрд доларів – найнижчого показника за два з половиною роки. Urals істотно подешевшала, оскільки три чверті цього сорту традиційно йшли до Індії – а тепер індійські НПЗ вимагають найнижчих за два роки цінових умов.

За останній тиждень до 23 листопада 31 танкер відвантажив 23,52 млн барелів російської нафти, що трохи більше, ніж тижнем раніше, хоча середньодобовий експорт виріс лише до 3,36 млн барелів. Два окремі вантажі казахстанської нафти Kebco вирушили з новоросійська.

На далекосхідних напрямках також фіксується спад активності: з порту козьміно протягом другого тижня поспіль вийшло дев’ять суден, тоді як з терміналу "сахалін-1" відправився лише один танкер замість трьох тижнем раніше. Арктичні відвантаження з мурманська зменшилися, тоді як балтійські порти приморськ і усть-Луга дещо компенсували загальне падіння.

Погодні умови починають впливати на логістику: сильні шторми в районі находки, неподалік козьміно, зафіксували пориви вітру, що потенційно впливало на роботу порту.

У підсумку, за чотири тижні до 23 листопада загальна вартість російського нафтового експорту впала приблизно на 90 млн доларів – до 1,13 млрд на тиждень, що стало мінімумом із квітня 2023 року.

