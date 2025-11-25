$42.370.10
48.920.21
ukenru
Ексклюзив
13:41 • 1536 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 8906 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 6314 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 5600 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
12:32 • 5392 перегляди
Bloomberg: у Дрісколла на тлі зустрічі з росіянами в ОАЕ заявили, що переговори йдуть добре, Буданов також в Абу-Дабі
12:28 • 4300 перегляди
Ворог рухається цілодобово: росіяни мають намір оточити Мирноград на Донеччині - 7 корпус ДШВVideo
Ексклюзив
11:46 • 6958 перегляди
Через неявку адвоката суд не зміг розглянути питання відсторонення з посади лікарки-онколога, чий пацієнт помер у скандальній клініці "Одрекс"Photo
10:50 • 11345 перегляди
Атака рф по Києву 25 листопада: кількість загиблих збільшилась до 7 людейPhoto
Ексклюзив
10:00 • 25221 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
09:24 • 19566 перегляди
Умєров після мирних переговорів у Женеві: є "спільне розуміння" по угоді, візит Зеленського у США для домовленості з Трампом очікується у листопаді
Морські поставки російської нафти скорочуються п'ятий тиждень, ціни на Urals досягли дворічного мінімуму - Bloomberg

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Поставки російської нафти скорочуються п'ятий тиждень поспіль, а ціни на Urals впали до мінімальних рівнів за останні два роки. Це відбувається на тлі нових санкцій США та переформатування ринків збуту, що призвело до зниження доходів Росії від експорту нафти.

Морські поставки російської нафти скорочуються п'ятий тиждень, ціни на Urals досягли дворічного мінімуму - Bloomberg

Морські поставки російської нафти продовжують скорочуватися вже п’ятий тиждень поспіль, а ціни на Urals падають до мінімальних рівнів за останні два роки – це наслідок нових санкцій США та переформатування ринків збуту. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Поставки російської сирої нафти демонструють стале зниження – обсяги впали на понад пів мільйона барелів на добу від моменту оголошення нових американських санкцій проти "роснєфті" та "лукойла". 

За даними моніторингу завантаженості суден Bloomberg, у чотиритижневий період до 23 листопада рф експортувала в середньому 3,25 млн барелів на день, що на 110 тис. менше, ніж у попередньому звітному періоді. Загалом від середини жовтня експортні потоки впали на 530 тис. барелів на добу.

Уражено нафтотермінал та базу ВМС рф: деталі атаки на новоросійськ 25.11.25, 12:39 • 2324 перегляди

Погіршення динаміки збіглося з активними дипломатичними контактами між США та рф щодо можливого мирного плану стосовно України. Однак паралельно сторони продовжили нічні авіаудари, включно з атаками на російські порти Чорного моря.

Індійські нафтопереробні заводи, що останнім часом були ключовим покупцем Urals, почали переорієнтовуватися на альтернативні поставки. Це змусило дедалі більшу кількість російської нафти простоювати в морі та спонукає експортерів працювати напівлегальними схемами – від передислокації вантажів із судна на судно до відключення навігаційних транспондерів.

Спад потоків спричинив чергове падіння цін, внаслідок чого тижневі доходи росії скоротилися до приблизно 1,13 млрд доларів – найнижчого показника за два з половиною роки. Urals істотно подешевшала, оскільки три чверті цього сорту традиційно йшли до Індії – а тепер індійські НПЗ вимагають найнижчих за два роки цінових умов.

Нічна атака БПЛА на нафтовий термінал у новоросійську: завантаження нафти призупинено25.11.25, 14:17 • 1420 переглядiв

За останній тиждень до 23 листопада 31 танкер відвантажив 23,52 млн барелів російської нафти, що трохи більше, ніж тижнем раніше, хоча середньодобовий експорт виріс лише до 3,36 млн барелів. Два окремі вантажі казахстанської нафти Kebco вирушили з новоросійська.

На далекосхідних напрямках також фіксується спад активності: з порту козьміно протягом другого тижня поспіль вийшло дев’ять суден, тоді як з терміналу "сахалін-1" відправився лише один танкер замість трьох тижнем раніше. Арктичні відвантаження з мурманська зменшилися, тоді як балтійські порти приморськ і усть-Луга дещо компенсували загальне падіння.

Нафта дешевшає на тлі побоювань щодо пропозиції і переговорів щодо війни в Україні25.11.25, 09:16 • 2822 перегляди

Погодні умови починають впливати на логістику: сильні шторми в районі находки, неподалік козьміно, зафіксували пориви вітру, що потенційно впливало на роботу порту.

У підсумку, за чотири тижні до 23 листопада загальна вартість російського нафтового експорту впала приблизно на 90 млн доларів – до 1,13 млрд на тиждень, що стало мінімумом із квітня 2023 року.

Доходи рф від нафти й газу різко падають: у листопаді можливе просідання на 35% – розрахунки Reuters24.11.25, 16:04 • 2456 переглядiв

Степан Гафтко

