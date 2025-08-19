Монах хотел переправить мужчину через границу за $10 000 и попал в ловушку пограничников

Пограничники Чопского отряда разоблачили хитрости священнослужителя Украинской православной церкви, который пытался за денежное вознаграждение незаконно переправить через границу военнообязанного. Мужчину он спрятал в собственном автомобиле под рясами, надеясь обойти контрольные посты незамеченным.

Об этом сообщили пограничники, пишет УНН.

ДеталиПо информации пограничников, в Ужгородском районе для проверки остановили автомобиль "Mercedes", за рулем которого находился 50-летний священник одного из монастырей Закарпатья.

Во время осмотра транспортного средства обнаружили еще одного мужчину – 41-летнего жителя Сумщины, которого монах пытался скрыть под рясами.

Водитель признался, что встретился с сумчанином через общих знакомых и договорился перевезти его к границе со Словакией за вознаграждение в 10 000 долларов США, которую мужчина должен был уплатить после успешного пересечения госграницы.

Последний должен был рассчитаться за сделку после удачного пересечения госграницы. Монах забрал сумчанина в Киеве и спрятал под обрядовым одеянием