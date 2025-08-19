$41.260.08
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Монах хотел переправить мужчину через границу за $10 000 и попал в ловушку пограничников

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Пограничники Чопского отряда разоблачили священнослужителя УПЦ, который пытался незаконно переправить военнообязанного через границу за 10 000 долларов. Мужчину он спрятал в собственном автомобиле под рясами.

Монах хотел переправить мужчину через границу за $10 000 и попал в ловушку пограничников

Пограничники Чопского отряда разоблачили хитрости священнослужителя Украинской православной церкви, который пытался за денежное вознаграждение незаконно переправить через границу военнообязанного. Мужчину он спрятал в собственном автомобиле под рясами, надеясь обойти контрольные посты незамеченным.

Об этом сообщили пограничники, пишет УНН.

Детали

ДеталиПо информации пограничников, в Ужгородском районе для проверки остановили автомобиль "Mercedes", за рулем которого находился 50-летний священник одного из монастырей Закарпатья.

Во время осмотра транспортного средства обнаружили еще одного мужчину – 41-летнего жителя Сумщины, которого монах пытался скрыть под рясами.

Водитель признался, что встретился с сумчанином через общих знакомых и договорился перевезти его к границе со Словакией за вознаграждение в 10 000 долларов США, которую мужчина должен был уплатить после успешного пересечения госграницы.

Последний должен был рассчитаться за сделку после удачного пересечения госграницы. Монах забрал сумчанина в Киеве и спрятал под обрядовым одеянием

- сообщили пограничники.

На место задержания прибыла следственно-оперативная группа Нацполиции. Действия священнослужителя расследуют по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.332 УКУ, а "пассажиру" также грозит ответственность по ст.204-1 КУоАП за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

