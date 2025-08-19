Монах хотел переправить мужчину через границу за $10 000 и попал в ловушку пограничников
Киев • УНН
Пограничники Чопского отряда разоблачили священнослужителя УПЦ, который пытался незаконно переправить военнообязанного через границу за 10 000 долларов. Мужчину он спрятал в собственном автомобиле под рясами.
Пограничники Чопского отряда разоблачили хитрости священнослужителя Украинской православной церкви, который пытался за денежное вознаграждение незаконно переправить через границу военнообязанного. Мужчину он спрятал в собственном автомобиле под рясами, надеясь обойти контрольные посты незамеченным.
Об этом сообщили пограничники, пишет УНН.
Детали
ДеталиПо информации пограничников, в Ужгородском районе для проверки остановили автомобиль "Mercedes", за рулем которого находился 50-летний священник одного из монастырей Закарпатья.
Во время осмотра транспортного средства обнаружили еще одного мужчину – 41-летнего жителя Сумщины, которого монах пытался скрыть под рясами.
Водитель признался, что встретился с сумчанином через общих знакомых и договорился перевезти его к границе со Словакией за вознаграждение в 10 000 долларов США, которую мужчина должен был уплатить после успешного пересечения госграницы.
Последний должен был рассчитаться за сделку после удачного пересечения госграницы. Монах забрал сумчанина в Киеве и спрятал под обрядовым одеянием
На место задержания прибыла следственно-оперативная группа Нацполиции. Действия священнослужителя расследуют по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.332 УКУ, а "пассажиру" также грозит ответственность по ст.204-1 КУоАП за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.
СБУ и полиция сорвали масштабную схему уклонистов в Киеве: у фигурантов изъяли более 17 млн грн наличных19.08.25, 13:58 • 2444 просмотра