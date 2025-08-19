Монах хотів переправити чоловіка через кордон за $10 000 і потрапив у пастку прикордонників

$41.260.08
48.170.13
ukenru
12:26 • 5060 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
12:13 • 15711 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09 • 16722 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23 • 18112 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 18232 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 18796 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 78035 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 63315 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 77932 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 96597 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.5м/с
36%
749мм
Популярнi новини
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 87165 перегляди
На Покровському напрямку - понад третина всіх боїв: карта від ГенштабуPhoto19 серпня, 06:00 • 12277 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків19 серпня, 06:55 • 91091 перегляди
Польща вночі піднімала авіацію через російські удари по Україні19 серпня, 07:45 • 13910 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto11:20 • 10974 перегляди
Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:13 • 15714 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
12:09 • 16724 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів11:42 • 9068 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
11:23 • 18114 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto11:20 • 10974 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Європа
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині10:46 • 9270 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 87168 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 49010 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 106278 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 95466 перегляди
Актуальне
Fox News
The Guardian
Безпілотний літальний апарат
BFM TV
Гривня

Монах хотів переправити чоловіка через кордон за $10 000 і потрапив у пастку прикордонників

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Прикордонники Чопського загону викрили священнослужителя УПЦ, який намагався незаконно переправити військовозобов'язаного через кордон за 10 000 доларів. Чоловіка він сховав у власному автомобілі під рясами.

Монах хотів переправити чоловіка через кордон за $10 000 і потрапив у пастку прикордонників

Прикордонники Чопського загону викрили хитрощі священнослужителя Української православної церкви, який намагався за грошову винагороду незаконно переправити через кордон військовозобов’язаного. Чоловіка він сховав у власному автомобілі під рясами, сподіваючись оминути контрольні пости непоміченим.

Про це повідомили прикордонники, пише УНН.

Деталі

ДеталіЗа інформацією прикордонників, в Ужгородському районі для перевірки зупинили автомобіль "Mercedes", за кермом якого перебував 50-річний священник одного з монастирів Закарпаття.

Під час огляду транспортного засобу виявили ще одного чоловіка – 41-річного жителя Сумщини, якого монах намагався приховати під рясами.

Водій зізнався, що зустрівся з сумчанином через спільних знайомих і домовився перевезти його до кордону зі Словаччиною за винагороду у 10 000 доларів США, яку чоловік мав сплатити після успішного перетину держрубежу.

Останній мав розрахуватися за оборудку після вдалого перетину держрубежу. Монах забрав сумчанина у Києві і сховав під обрядовим вбранням

- повідомили прикордонники.

На місце затримання прибула слідчо-оперативна група Нацполіції. Дії священнослужителя розслідують за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 ККУ, а "пасажирові" також загрожує відповідальність за ст.204-1 КУпАП за спробу незаконного перетинання державного кордону України.

СБУ та поліція зірвали масштабну схему ухилянтів у Києві: у фігурантів вилучили понад 17 млн грн готівки19.08.25, 13:58 • 2440 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Долар США
Сумська область
Закарпатська область
Mercedes-Benz Group
Державна прикордонна служба України
Словаччина
Україна
Суми
Київ