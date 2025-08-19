Монах хотів переправити чоловіка через кордон за $10 000 і потрапив у пастку прикордонників
Київ • УНН
Прикордонники Чопського загону викрили священнослужителя УПЦ, який намагався незаконно переправити військовозобов'язаного через кордон за 10 000 доларів. Чоловіка він сховав у власному автомобілі під рясами.
Прикордонники Чопського загону викрили хитрощі священнослужителя Української православної церкви, який намагався за грошову винагороду незаконно переправити через кордон військовозобов’язаного. Чоловіка він сховав у власному автомобілі під рясами, сподіваючись оминути контрольні пости непоміченим.
Про це повідомили прикордонники, пише УНН.
Деталі
ДеталіЗа інформацією прикордонників, в Ужгородському районі для перевірки зупинили автомобіль "Mercedes", за кермом якого перебував 50-річний священник одного з монастирів Закарпаття.
Під час огляду транспортного засобу виявили ще одного чоловіка – 41-річного жителя Сумщини, якого монах намагався приховати під рясами.
Водій зізнався, що зустрівся з сумчанином через спільних знайомих і домовився перевезти його до кордону зі Словаччиною за винагороду у 10 000 доларів США, яку чоловік мав сплатити після успішного перетину держрубежу.
Останній мав розрахуватися за оборудку після вдалого перетину держрубежу. Монах забрав сумчанина у Києві і сховав під обрядовим вбранням
На місце затримання прибула слідчо-оперативна група Нацполіції. Дії священнослужителя розслідують за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 ККУ, а "пасажирові" також загрожує відповідальність за ст.204-1 КУпАП за спробу незаконного перетинання державного кордону України.
СБУ та поліція зірвали масштабну схему ухилянтів у Києві: у фігурантів вилучили понад 17 млн грн готівки19.08.25, 13:58 • 2440 переглядiв