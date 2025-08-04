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МХП успешно завершила сделку по приобретению более 92% в уставном капитале компании Grupo UVESA

Киев • УНН

 • 378 просмотра

4 августа 2025 года — МХП, международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, официально закрыла сделку по приобретению более 92% уставного капитала Grupo UVESA, одного из лидеров сферы производства мяса птицы и свинины в Испании с вертикально интегрированной структурой.

МХП успешно завершила сделку по приобретению более 92% в уставном капитале компании Grupo UVESA

Закрытие сделки стало возможным после завершения периода присоединения к Договору купли-продажи акций (SPA), подписанному в марте 2025 года, а также после получения всех необходимых разрешений регуляторных органов. В частности, МХП получила одобрение от антимонопольных органов Украины, Испании, Саудовской Аравии, Сербии, Черногории, Косово, а также разрешение на концентрацию и согласование относительно иностранных субсидий со стороны Европейской комиссии.

После этого сделка была официально завершена. Компания стала владелицей более 92% акций UVESA, осуществив расчеты со всеми продавцами. Отныне МХП контролирует основные процессы и операционную деятельность компании.

Юрий Косюк, основатель и CEO МХП, отметил:

"Мы финализировали сделку и переходим к этапу интеграции UVESA. Опираясь на наш международный опыт, мы стремимся раскрыть потенциал компании и создать новые возможности для роста. Мы будем поддерживать команду UVESA, помогая масштабировать бизнес, внедрять инновации, повышать операционную эффективность и выходить на новые рынки. Основой нашей стратегии остаются партнерство, устойчивое развитие и среда, в которой таланты могут максимально реализовать себя".

Интеграционный процесс будет сосредоточен на согласовании операционных процессов, обмене экспертизой и инвестициях в повышение эффективности и инновации. Компании также будут исследовать новые возможности для экспорта и расширения своего присутствия на рынках Европы и Ближнего Востока.

Антонио Санчес, президент UVESA, добавил:

"Это партнерство открывает для UVESA новый и важный этап. Оно станет мощным толчком для нашего роста благодаря масштабному опыту МХП в эффективности ведения бизнеса и внедрении инноваций. Мы сможем еще больше укрепить свои позиции в сфере устойчивого производства высококачественных продуктов питания и поддержания продовольственной безопасности".

О МХП

МХП — международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Имеет производственные мощности в Украине и Юго-Восточной Европе. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Объединяет более 36 тысяч сотрудников в Украине и за рубежом, входит в ТОП-20 лучших работодателей Украины по версии Forbes.

МХП экспортирует продукцию в более чем 70 стран мира. Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в агросекторе, в 2024 году МХП признана одним из крупнейших инвесторов страны по версии изданий Forbes и NV.

МХП — лидер по производству курятины в Европе и входит в ТОП-10 мировых производителей курятины по данным рейтинга WattPoultry. Компания развивает более 15 брендов еды и совместно с партнерами – несколько сетей, в частности магазины "Мясомаркет" и заведения Döner Маркет.

Вместе со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП-Громаді" компания поддерживает украинцев, развивает общины и сохраняет украинскую культуру. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей реализует программу "МХП Поруч".

Основатель и CEO МХП — украинский бизнесмен Юрий Косюк.

О Grupo UVESA

Grupo UVESA — одна из крупнейших компаний пищевой промышленности Испании, более 60 лет специализирующаяся на производстве мяса птицы и кормов. Благодаря вертикально интегрированной модели компания обеспечивает тщательный контроль на всех этапах производства, гарантируя высокое качество и безопасность продукции.

Птицеводческий бизнес

Как один из ведущих производителей курятины в Испании, UVESA управляет современными предприятиями, оснащенными передовыми технологиями автоматизации и строгими системами контроля процессов. Благодаря этому компания получила престижные международные сертификации в сфере качества и безопасности пищевых продуктов.

Производство кормов

Кормовые заводы компании внедряют самые современные технологии для изготовления питательных кормов, способствующих здоровому и сбалансированному росту животных.

За годы существования UVESA демонстрировала значительный рост, который стал возможным благодаря преданности сотрудников и доверию партнеров. Компания и в дальнейшем ориентируется на инновации и высокое качество, укрепляя свой статус надежного игрока в сфере агропродовольственной промышленности.

Лилия Подоляк

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