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МХП успішно завершила угоду щодо придбання понад 92% в статутному капіталі компанії Grupo UVESA

Київ • УНН

 • 334 перегляди

4 серпня 2025 року — МХП, міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, офіційно закрила угоду щодо придбання понад 92% статутного капіталу Grupo UVESA, одного з лідерів сфери виробництва м’яса птиці та свинини в Іспанії з вертикально інтегрованою структурою.

МХП успішно завершила угоду щодо придбання понад 92% в статутному капіталі компанії Grupo UVESA

Закриття угоди стало можливим після завершення періоду приєднання до Договору купівлі-продажу акцій (SPA), підписаного у березні 2025 року, а також після отримання всіх необхідних дозволів регуляторних органів. Зокрема, МХП отримала схвалення від антимонопольних органів України, Іспанії, Саудівської Аравії, Сербії, Чорногорії, Косова, а також дозвіл на концентрацію та погодження щодо іноземних субсидій з боку Європейської комісії.

Після цього угоду було офіційно завершено. Компанія стала власницею понад 92% акцій UVESA, здійснивши розрахунки з усіма продавцями. Відтепер МХП контролює основні процеси та операційну діяльність компанії.

Юрій Косюк, засновник та CEO МХП, зазначив:

"Ми фіналізували угоду і переходимо до етапу інтеграції UVESA. Спираючись на наш міжнародний досвід, ми прагнемо розкрити потенціал компанії та створити нові можливості для зростання. Ми підтримуватимемо команду UVESA, допомагаючи масштабувати бізнес, впроваджувати інновації,  підвищувати операційну ефективність і виходити на нові ринки. Основою нашої стратегії залишаються партнерство, сталий розвиток і середовище, у якому таланти можуть максимально реалізувати себе".

Інтеграційний процес зосереджуватиметься на узгодженні операційних процесів, обміні експертизою та інвестиціях у підвищення ефективності й інновації. Компанії також досліджуватимуть нові можливості для експорту та розширення своєї присутності на ринках Європи та Близького Сходу.

Антоніо Санчес, президент UVESA, додав:

"Це партнерство відкриває для UVESA новий і важливий етап. Воно стане потужним поштовхом для нашого зростання завдяки масштабному досвіду МХП в ефективності ведення бізнесу та впровадженні інновацій. Ми зможемо ще більше зміцнити свої позиції у сфері сталого виробництва високоякісних продуктів харчування та підтримці продовольчої безпеки".

Про МХП

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та Південно-Східній Європі. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Об'єднує понад 36 тисяч працівників в Україні та за кордоном, входить в ТОП-20 кращих роботодавців України за версією Forbes.

МХП експортує продукцію в понад 70 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є одним із найбільших платників податків у агросекторі, у 2024 році МХП визнана одним із найбільших інвесторів країни за версією видань Forbes та NV.

МХП — лідер з виробництва курятини в Європі та входить у ТОП-10 світових виробників курятини за даними рейтингу WattPoultry. Компанія розвиває понад 15 брендів їжі та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет" і заклади Döner Маркет.

Разом зі стратегічним партнером Благодійним фондом "МХП-Громаді" компанія підтримує українців, розвиває громади та зберігає українську культуру. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин реалізує програму "‎МХП Поруч".

Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.

Про Grupo UVESA 

Grupo UVESA — одна з найбільших компаній харчової промисловості Іспанії, що понад 60 років спеціалізується на виробництві м’яса птиці та кормів. Завдяки вертикально інтегрованій моделі компанія забезпечує ретельний контроль на всіх етапах виробництва, гарантуючи високу якість та безпечність продукції. 

Птахівничий бізнес 

Як один із провідних виробників курятини в Іспанії, UVESA управляє сучасними підприємствами, оснащеними передовими технологіями автоматизації та суворими системами контролю процесів. Завдяки цьому компанія отримала престижні міжнародні сертифікації у сфері якості та безпеки харчових продуктів. 

Виробництво кормів 

Кормові заводи компанії впроваджують найсучасніші технології для виготовлення поживних кормів, що сприяють здоровому та збалансованому росту тварин. 

За роки існування UVESA демонструвала значне зростання, яке стало можливим завдяки відданості співробітників і довірі партнерів. Компанія й надалі орієнтується на інновації та високу якість, зміцнюючи свій статус надійного гравця у сфері агропродовольчої промисловості. 

Лілія Подоляк

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