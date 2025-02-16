Мир в Украине: президент Финляндии назвал три этапа для его достижения

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что мир в Украине возможен через перевооружение для переговоров с позиции силы, международный мониторинг прекращения огня и долговременные переговоры по территориям, безопасности и компенсациям.

Об этом он сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Стубб считает, что для достижения мира в Украине необходимо действовать поэтапно.

"Первый этап - это подготовка к переговорам. На этом этапе нам нужно перевооружить Украину и оказывать максимальное давление на россию. Это означает санкции, замораживание активов, чтобы Украина начала переговоры с позиции силы. Это также момент, и я считаю, что американцы абсолютно правильно это понимают, когда нужно начинать работу над временными мерами безопасности для Украины. Мы не знаем, сколько продлится этот этап, но очевидно, что он займет определенное время", - сказал Стубб.

Следующим шагом, по его словам, должно стать прекращение огня.

"Очень часто его путают с мирным процессом, но это два совершенно разных понятия. Прекращение огня означает демаркацию границы или линии соприкосновения, за которой устанавливается мониторинг. Это может делать ОБСЕ или ООН. Это не миротворцы, а лишь обычный международный мониторинг. И уже во время режима прекращения огня начинается работа над повесткой дня и механизмами проведения мирных переговоров. Это может длиться долго", - добавил Стубб.

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Он добавил, что на этом этапе нужны меры для укрепления доверия: обмен пленными, возвращение похищенных детей, возможно, пересмотр санкций. Главное, чтобы была создана система поддержки режима прекращения огня. Стубб считает, что это должен быть совместный проект Украины, Европы и США. Украина должна возглавить этот процесс, Европа - поддерживать, а США - гарантировать его.

"Я слышал на этой неделе от многих сенаторов интересное предложение: в случае повторного нападения россии на Украину вступает в силу членство Украины в НАТО, и Альянс вмешивается. Это станет мощнейшим сдерживающим фактором. Но пока мы еще не на этом этапе", - отметил Стубб.

Третьим этапом он назвал переговоры.

"Они, вероятно, будут длительными, ведь придется обсудить сложные вопросы: территории, безопасность, компенсации, восстановление и тому подобное. Но следует понимать, что это линейный подход к процессу, а у нас есть немало неотложных задач, требующих внимания", - сказал Президент Финляндии.

Он подчеркнул, что Украина станет европейской, а не российской. И это уже большая потеря для путина.

"Что нам не следует обсуждать, так это новые европейские договоренности по безопасности. Мы не должны открывать двери для этой российской фантазии о неделимом порядке безопасности с зонами влияния", - отметил Стубб.

Напомним

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что членство в НАТО - лучшая защита для Украины.