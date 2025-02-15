Прем'єр Данії: найкраще, що ми можемо запропонувати Україні, - членство в НАТО

Найкраще, що наразі Європа може запропонувати Україні, щоб захистити її - членство в НАТО. Про це заявила премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент УНН.

Я неодноразово вже кілька років кажу, що потрібно відмовитися від червоних ліній щодо України. Це тільки створює зайві складнощі для України. Я думаю, що найкраще, що ми можемо запропонувати Україні, - це членство в НАТО. Я знаю, що деякі члени НАТО проти. І якби Україна була в НАТО, не було б війни в Україні. Це найпростіший шлях захистити цю країну - прийняти її в НАТО - сказала Фредеріксен.

Доповнення

12 лютого міністр оборони США Піт Гегсет заявив військовим союзникам України в Брюсселі, що повернення України до кордонів до 2014 року нереалістичне, і США не розглядають членство України в НАТО як частину рішення щодо майже трирічної війни в Україні.

13 лютого високопоставлений чиновник США Джон Коул заявив, що Сполучені Штати не виключають потенційного членства України в НАТО або повернення шляхом переговорів до її кордонів до 2014 року, що суперечить коментарям, зробленим цього тижня міністром оборони США.

Виступаючи після коментарів Коула, президент США Дональд Трамп сказав, що він не вірить, що росія "дозволить" Україні членство в НАТО, звинувативши адміністрацію експрезидента Джо Байдена в тому, що вона взагалі порушила цю тему.

13 лютого Гегсет, схоже, відмовився від своїх власних зауважень, заявивши, що "все на столі" для переговорів про війну в Україні, і що Трамп має вирішити, які поступки буде зроблено.

15 лютого Президент України Володимир Зеленський заявив, що не зніме питання членства України в НАТО з порядку денного.