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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122880 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182834 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147236 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138754 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117323 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107980 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Прем'єр Данії: найкраще, що ми можемо запропонувати Україні, - членство в НАТО

Прем'єр Данії: найкраще, що ми можемо запропонувати Україні, - членство в НАТО

Київ • УНН

 • 26653 перегляди

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що членство в НАТО - найкращий захист для України.

Найкраще, що наразі Європа може запропонувати Україні, щоб захистити її - членство в НАТО. Про це заявила премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент УНН

Я неодноразово вже кілька років кажу, що потрібно відмовитися від червоних ліній щодо України. Це тільки створює зайві складнощі для України. Я думаю, що найкраще, що ми можемо запропонувати Україні, - це членство в НАТО. Я знаю, що деякі члени НАТО проти. І якби Україна була в НАТО, не було б війни в Україні. Це найпростіший шлях захистити цю країну - прийняти її в НАТО

- сказала Фредеріксен.

Доповнення

12 лютого міністр оборони США Піт Гегсет заявив військовим союзникам України в Брюсселі, що повернення України до кордонів до 2014 року нереалістичне, і США не розглядають членство України в НАТО як частину рішення щодо майже трирічної війни в Україні.

13 лютого високопоставлений чиновник США Джон Коул заявив, що Сполучені Штати не виключають потенційного членства України в НАТО або повернення шляхом переговорів до її кордонів до 2014 року, що суперечить коментарям, зробленим цього тижня міністром оборони США.

Виступаючи після коментарів Коула, президент США Дональд Трамп сказав, що він не вірить, що росія "дозволить" Україні членство в НАТО, звинувативши адміністрацію експрезидента Джо Байдена в тому, що вона взагалі порушила цю тему.

13 лютого Гегсет, схоже, відмовився від своїх власних зауважень, заявивши, що "все на столі" для переговорів про війну в Україні, і що Трамп має вирішити, які поступки буде зроблено.

15 лютого Президент України Володимир Зеленський заявив, що не зніме питання членства України в НАТО з порядку денного. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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