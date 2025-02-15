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Премьер Дании: лучшее, что мы можем предложить Украине, - членство в НАТО

Премьер Дании: лучшее, что мы можем предложить Украине, - членство в НАТО

Киев  •  УНН

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что членство в НАТО - лучшая защита для Украины.

Лучшее, что сейчас Европа может предложить Украине, чтобы защитить ее - членство в НАТО. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН

Я неоднократно уже несколько лет говорю, что нужно отказаться от красных линий в отношении Украины. Это только создает лишние сложности для Украины. Я думаю, что лучшее, что мы можем предложить Украине, - это членство в НАТО. Я знаю, что некоторые члены НАТО против. И если бы Украина была в НАТО, не было бы войны в Украине. Это самый простой путь защитить эту страну - принять ее в НАТО

- сказала Фредериксен.

Дополнение

12 февраля министр обороны США Пит Хегсет заявил военным союзникам Украины в Брюсселе, что возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистично, и США не рассматривают членство Украины в НАТО как часть решения по почти трехлетней войне в Украине.

13 февраля высокопоставленный чиновник США Джон Коул заявил, что Соединенные Штаты не исключают потенциального членства Украины в НАТО или возвращения путем переговоров к ее границам до 2014 года, что противоречит комментариям, сделанным на этой неделе министром обороны США.

Выступая после комментариев Коула, президент США Дональд Трамп сказал, что он не верит, что россия "позволит" Украине членство в НАТО, обвинив администрацию экс-президента Джо Байдена в том, что она вообще подняла эту тему.

13 февраля Хегсет, похоже, отказался от своих собственных замечаний, заявив, что "все на столе" для переговоров о войне в Украине, и что Трамп должен решить, какие уступки будут сделаны.

15 февраля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не снимет вопрос членства Украины в НАТО с повестки дня. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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