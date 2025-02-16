Мир в Україні: президент Фінляндії назвав три етапи для його досягнення

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що мир в Україні можливий через переозброєння для переговорів із позиції сили, міжнародний моніторинг припинення вогню та довготривалі перемовини щодо територій, безпеки й компенсацій.

Про це він сказав під час Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.

Стубб вважає, що для досягнення миру в Україні необхідно діяти поетапно.

"Перший етап — це підготовка до переговорів. На цьому етапі нам потрібно переозброїти Україну та чинити максимальний тиск на росію. Це означає санкції, замороження активів, щоб Україна розпочала переговори з позиції сили. Це також момент, і я вважаю, що американці абсолютно правильно це розуміють, коли потрібно починати роботу над тимчасовими заходами безпеки для України. Ми не знаємо, скільки триватиме цей етап, але очевидно, що він займе певний час", - сказав Стубб.

Наступним кроком, за його словами, має стати припинення вогню.

"Дуже часто його плутають із мирним процесом, але це два абсолютно різні поняття. Припинення вогню означає демаркацію кордону або лінії зіткнення, за якою встановлюється моніторинг. Це може робити ОБСЄ або ООН. Це не миротворці, а лише звичайний міжнародний моніторинг. І вже під час режиму припинення вогню розпочинається робота над порядком денним та механізмами проведення мирних переговорів. Це може тривати довго", - додав Стубб.

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Він додав, що на цьому етапі потрібні заходи для зміцнення довіри: обмін полоненими, повернення викрадених дітей, можливо, перегляд санкцій. Головне, щоб була створена система підтримки режиму припинення вогню. Стубб вважає, що це має бути спільний проєкт України, Європи та США. Україна має очолити цей процес, Європа — підтримувати, а США — гарантувати його.

"Я чув цього тижня від багатьох сенаторів цікаву пропозицію: у разі повторного нападу росії на Україну набуває чинності членство України в НАТО, і Альянс втручається. Це стане найпотужнішим стримуючим фактором. Але наразі ми ще не на цьому етапі", - зауважив Стубб.

Третім етапом він назвав переговори.

"Вони, ймовірно, будуть тривалими, адже доведеться обговорити складні питання: території, безпеку, компенсації, відбудову тощо. Але варто розуміти, що це лінійний підхід до процесу, а в нас є чимало нагальних завдань, які потребують уваги", - сказав Президент Фінляндії.

Він наголосив, що Україна стане європейською, а не російською. І це вже велика втрата для путіна.

"Що нам не слід обговорювати, так це нові європейські безпекові домовленості. Ми не повинні відкривати двері для цієї російської фантазії про неподільний безпековий порядок із зонами впливу", - зауважив Стубб.

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