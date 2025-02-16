Мир в Україні: президент Фінляндії назвав три етапи для його досягнення

ukenru
05:23 • 2516 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120408 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181515 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146014 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137858 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116868 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107654 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102951 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140710 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134048 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 31222 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 32813 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 42912 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 30429 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 36392 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 140710 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 139734 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 273854 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 302722 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 238603 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 7203 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 54922 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 111141 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 134049 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116477 перегляди
Актуальне
Мир в Україні: президент Фінляндії назвав три етапи для його досягнення

Мир в Україні: президент Фінляндії назвав три етапи для його досягнення

Київ • УНН

 • 66335 перегляди

Александр Стубб представив три етапи досягнення миру в Україні на Мюнхенській конференції. План включає переозброєння України, міжнародний моніторинг припинення вогню та довготривалі переговори.

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що мир в Україні можливий через переозброєння для переговорів із позиції сили, міжнародний моніторинг припинення вогню та довготривалі перемовини щодо територій, безпеки й компенсацій.

Про це він сказав під час Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.

Стубб вважає, що для досягнення миру в Україні необхідно діяти поетапно.

"Перший етап — це підготовка до переговорів. На цьому етапі нам потрібно переозброїти Україну та чинити максимальний тиск на росію. Це означає санкції, замороження активів, щоб Україна розпочала переговори з позиції сили. Це також момент, і я вважаю, що американці абсолютно правильно це розуміють, коли потрібно починати роботу над тимчасовими заходами безпеки для України. Ми не знаємо, скільки триватиме цей етап, але очевидно, що він займе певний час", - сказав Стубб.

Наступним кроком, за його словами, має стати припинення вогню.

"Дуже часто його плутають із мирним процесом, але це два абсолютно різні поняття. Припинення вогню означає демаркацію кордону або лінії зіткнення, за якою встановлюється моніторинг. Це може робити ОБСЄ або ООН. Це не миротворці, а лише звичайний міжнародний моніторинг. І вже під час режиму припинення вогню розпочинається робота над порядком денним та механізмами проведення мирних переговорів. Це може тривати довго", - додав Стубб.

Зеленський про переговори: позиція України є головною15.02.25, 18:39 • 24727 переглядiв

Він додав, що на цьому етапі потрібні заходи для зміцнення довіри: обмін полоненими, повернення викрадених дітей, можливо, перегляд санкцій. Головне, щоб була створена система підтримки режиму припинення вогню. Стубб вважає, що це має бути спільний проєкт України, Європи та США. Україна має очолити цей процес, Європа — підтримувати, а США — гарантувати його.

"Я чув цього тижня від багатьох сенаторів цікаву пропозицію: у разі повторного нападу росії на Україну набуває чинності членство України в НАТО, і Альянс втручається. Це стане найпотужнішим стримуючим фактором. Але наразі ми ще не на цьому етапі", - зауважив Стубб.

Третім етапом він назвав переговори.

"Вони, ймовірно, будуть тривалими, адже доведеться обговорити складні питання: території, безпеку, компенсації, відбудову тощо. Але варто розуміти, що це лінійний підхід до процесу, а в нас є чимало нагальних завдань, які потребують уваги", - сказав Президент Фінляндії.

Він наголосив, що Україна стане європейською, а не російською. І це вже велика втрата для путіна.

"Що нам не слід обговорювати, так це нові європейські безпекові домовленості. Ми не повинні відкривати двері для цієї російської фантазії про неподільний безпековий порядок із зонами впливу", - зауважив Стубб.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що членство в НАТО - найкращий захист для України. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

ВійнаПолітика
mette-frederiksenМетте Фредеріксен
oleksandr-shtubbОлександр Штубб
natoNATO
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
finliandiiaФінляндія
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами