Минюст: уже есть экспертные заключения о 22 млрд грн убытков от агрессии рф, это начало для доказательства российских преступлений в международных судах

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Премьер Венгрии Орбан прибыл в Киев - СМИ

Премьер Венгрии Орбан прибыл в Киев - СМИ

  •  69223 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

  •  119147 просмотра
В Минэнерго надеются, что ситуация с отключениями света улучшится в ближайшие недели

В Минэнерго надеются, что ситуация с отключениями света улучшится в ближайшие недели

  •  58118 просмотра
Армия рф снова атакует Херсон: раздались взрывы

Армия рф снова атакует Херсон: раздались взрывы

  •  30398 просмотра
НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

  •  104989 просмотра
публикации
НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

  •  104989 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

  •  119147 просмотра
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

1 июля 2024, 13:00  •  137888 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

1 июля 2024, 10:07  •  141869 просмотра
Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

1 июля 2024, 09:23  •  143096 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Первыми, за почти 200 лет, женщинами-участницами Garrick Club станут актрисы Джуди Денч и Шан Филлипс

Первыми, за почти 200 лет, женщинами-участницами Garrick Club станут актрисы Джуди Денч и Шан Филлипс

  •  16296 просмотра
2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

  •  108959 просмотра
"Мыслями наизнанку 2" возглавляет бокс-офис США, кассовые сборы в мире уже более миллиарда долларов

"Мыслями наизнанку 2" возглавляет бокс-офис США, кассовые сборы в мире уже более миллиарда долларов

1 июля 2024, 09:42  •  101711 просмотра
1 июля: День архитектуры Украины, Международный день реги, Международный день реги

1 июля: День архитектуры Украины, Международный день реги, Международный день реги

1 июля 2024, 03:03  •  106490 просмотра
Обзор премьер фильмов в жарком июле: что посмотреть

Обзор премьер фильмов в жарком июле: что посмотреть

30 июня 2024, 16:16  •  106173 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Минюст: уже есть экспертные заключения о 22 млрд грн убытков от агрессии рф, это начало для доказательства российских преступлений в международных судах

Минюст: уже есть экспертные заключения о 22 млрд грн убытков от агрессии рф, это начало для доказательства российских преступлений в международных судах

Киев  •  УНН

2 июля 2024, 13:42  •  15797 просмотра

Read in English

Судебные эксперты пришли к выводу, что ущерб, нанесенный российской агрессией в Украине, превышает 22 миллиарда гривен, что стало началом масштабных усилий по доказыванию российских преступлений в международных судах.

Судебные эксперты пришли к выводам об убытках от агрессии рф на более 22 млрд грн, что является началом масштабной работы по доказыванию в международных судах российских преступлений в Украине, сообщили во вторник в Министерстве юстиции, пишет УНН.

Детали

"Судебные эксперты Научно-исследовательского центра судебной экспертизы в сфере информационных технологий и интеллектуальной собственности Министерства юстиции Украины установили убытки, нанесенные в результате вооруженной агрессии РФ, на 22 138 000 000 грн", - говорится в сообщении.

Исследования, как указано, проводились в Киеве, Киевской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях с начала 2023 года.

Экспертные выводы об убытках агрессии рф на более 22 млрд гривен являются удачным  началом масштабной работы по доказыванию в международных судах российских преступлений в Украине

- заявил заместитель министра юстиции Украины Андрей Гайченко. 

По его словам, аналогичная работа ведется во всех регионах, подвергшихся разрушениям. "Кроме зарубежной юрисдикции, выводы экспертных учреждений успешно используются в качестве доказательств и в юрисдикционных органах Украины", - отметил заместитель министра.

Напомним

По словам экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, агрессия российской федерации против Украины по состоянию на сегодня уже привела к невероятно серьезным экономическим убыткам, которые оцениваются десятками миллиардов долларов.

"В настоящее время в КНИИСЭ проводятся комплексные экспертизы, которые помогают установить все обстоятельства дел. Совместная работа военных экспертов, экспертов-экономистов и экспертов в области инженерно-технических и товароведческих видов исследований позволяет получить выводы относительно типа разрушений, идентификации оружия, причинно-следственной связи между событием и повреждением имущества, стоимости его восстановления и т.д., и как результат, подвести итоги в виде понесенных предприятием убытков", - рассказали в КНИИСЭ.

Убытки и потери в энергетике в результате вторжения рф превысили 56 млрд дол. - KSE11 июня 2024, 13:55 • 19765 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаЭкономика
ministerstvo-yustytsii-ukrainaМинистерство юстиции Украины
kievskaya-shkola-ekonomikiКиевская школа экономики
ukrainaУкраина
luhanskЛуганск
donetskДонецк
kievКиев
kharkivХарьков
polshaПольша
Эксклюзив
Враг все чаще бьет по Украине КАБами – эксперты КНИИСЭ рассказали об особенностях этих боеприпасов
  •  55410 просмотра

Враг все чаще бьет по Украине КАБами – эксперты КНИИСЭ рассказали об особенностях этих боеприпасов

Эксклюзив
Неконтролируемое движение крупногабаритного транспорта - в Агентстве восстановления назвали причину уничтожения дороги на Черниговщине, ремонта которой добились люди
  •  81132 просмотра

Неконтролируемое движение крупногабаритного транспорта - в Агентстве восстановления назвали причину уничтожения дороги на Черниговщине, ремонта которой добились люди

Эксклюзив
Известная спортсменка из Броваров не поддерживает идею переименования города
  •  85575 просмотра

Известная спортсменка из Броваров не поддерживает идею переименования города

Эксклюзив
В этом году валовой сбор зерновых будет на уровне около 60 млн тонн – эксперт
  •  67686 просмотра

В этом году валовой сбор зерновых будет на уровне около 60 млн тонн – эксперт

Эксклюзив
По некоторым показателям роботизированные технологии преобладают на поле боя над "традиционным" оружием - "АЭРОРАЗВЕДКА"
  •  52642 просмотра

По некоторым показателям роботизированные технологии преобладают на поле боя над "традиционным" оружием - "АЭРОРАЗВЕДКА"

Эксклюзив
Покупка квартиры или аренда жилья. Эксперт рассказала, стоит ли вкладывать средства в жилье в Украине
  •  39323 просмотра

Покупка квартиры или аренда жилья. Эксперт рассказала, стоит ли вкладывать средства в жилье в Украине

Эксклюзив
Не учитывают местные особенности - нардеп из Броваров раскритиковал идею коллег изменить название города
  •  43348 просмотра

Не учитывают местные особенности - нардеп из Броваров раскритиковал идею коллег изменить название города

Эксклюзив
Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп
  •  46278 просмотра

Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп

Эксклюзив
Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп
  •  35941 просмотра

Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп

Эксклюзив
В фаворе пригородная недвижимость и низкая этажность: что происходит на рынке жилой недвижимости
  •  31020 просмотра

В фаворе пригородная недвижимость и низкая этажность: что происходит на рынке жилой недвижимости

Популярные

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

  •  104989 просмотра
Армия рф снова атакует Херсон: раздались взрывы

Армия рф снова атакует Херсон: раздались взрывы

  •  30398 просмотра
В Минэнерго надеются, что ситуация с отключениями света улучшится в ближайшие недели

В Минэнерго надеются, что ситуация с отключениями света улучшится в ближайшие недели

  •  58118 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

  •  119147 просмотра
Премьер Венгрии Орбан прибыл в Киев - СМИ

Премьер Венгрии Орбан прибыл в Киев - СМИ

  •  69223 просмотра

Публикации

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

  •  104989 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

  •  119147 просмотра
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

1 июля 2024, 13:00  •  137888 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

1 июля 2024, 10:07  •  141869 просмотра
Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

1 июля 2024, 09:23  •  143096 просмотра

Война

Зеленский поручил Умерову выяснить у США даты поставки дополнительных комплексов Patriot

Зеленский поручил Умерову выяснить у США даты поставки дополнительных комплексов Patriot

  •  1576 просмотра
Боновые заграждения и укрепления на берегу: партизаны показали, как выглядит оборона Крымского моста

Боновые заграждения и укрепления на берегу: партизаны показали, как выглядит оборона Крымского моста

  •  5572 просмотра
США вскоре объявят о предоставлении Украине пакета вооружений на более 2,3 млрд долларов - Остин

США вскоре объявят о предоставлении Украине пакета вооружений на более 2,3 млрд долларов - Остин

  •  12710 просмотра
Враг заставляет депортированных украинцев в рф записывать видео в поддержку "сво" - Центр сопротивления

Враг заставляет депортированных украинцев в рф записывать видео в поддержку "сво" - Центр сопротивления

  •  13426 просмотра
Оккупанты ударили по Токаревке на Херсонщине: женщина получила тяжелые травмы

Оккупанты ударили по Токаревке на Херсонщине: женщина получила тяжелые травмы

  •  13383 просмотра

политика

Зеленский поручил Умерову выяснить у США даты поставки дополнительных комплексов Patriot

Зеленский поручил Умерову выяснить у США даты поставки дополнительных комплексов Patriot

  •  1576 просмотра
США вскоре объявят о предоставлении Украине пакета вооружений на более 2,3 млрд долларов - Остин

США вскоре объявят о предоставлении Украине пакета вооружений на более 2,3 млрд долларов - Остин

  •  12710 просмотра
Враг заставляет депортированных украинцев в рф записывать видео в поддержку "сво" - Центр сопротивления

Враг заставляет депортированных украинцев в рф записывать видео в поддержку "сво" - Центр сопротивления

  •  13426 просмотра
США считают соглашение по безопасности частью "моста" к членству Украины в НАТО - представитель Госдепа

США считают соглашение по безопасности частью "моста" к членству Украины в НАТО - представитель Госдепа

  •  13610 просмотра
НАТО откроет пост в Киеве с целью укрепления помощи Украине, учитывая "приход Трампа" - WSJ

НАТО откроет пост в Киеве с целью укрепления помощи Украине, учитывая "приход Трампа" - WSJ

  •  14246 просмотра

Война

Зеленский поручил Умерову выяснить у США даты поставки дополнительных комплексов Patriot

Зеленский поручил Умерову выяснить у США даты поставки дополнительных комплексов Patriot

  •  1576 просмотра
Боновые заграждения и укрепления на берегу: партизаны показали, как выглядит оборона Крымского моста

Боновые заграждения и укрепления на берегу: партизаны показали, как выглядит оборона Крымского моста

  •  5572 просмотра
США вскоре объявят о предоставлении Украине пакета вооружений на более 2,3 млрд долларов - Остин

США вскоре объявят о предоставлении Украине пакета вооружений на более 2,3 млрд долларов - Остин

  •  12710 просмотра
Враг заставляет депортированных украинцев в рф записывать видео в поддержку "сво" - Центр сопротивления

Враг заставляет депортированных украинцев в рф записывать видео в поддержку "сво" - Центр сопротивления

  •  13426 просмотра
Оккупанты ударили по Токаревке на Херсонщине: женщина получила тяжелые травмы

Оккупанты ударили по Токаревке на Херсонщине: женщина получила тяжелые травмы

  •  13383 просмотра

политика

Зеленский поручил Умерову выяснить у США даты поставки дополнительных комплексов Patriot

Зеленский поручил Умерову выяснить у США даты поставки дополнительных комплексов Patriot

  •  1576 просмотра
США вскоре объявят о предоставлении Украине пакета вооружений на более 2,3 млрд долларов - Остин

США вскоре объявят о предоставлении Украине пакета вооружений на более 2,3 млрд долларов - Остин

  •  12710 просмотра
Враг заставляет депортированных украинцев в рф записывать видео в поддержку "сво" - Центр сопротивления

Враг заставляет депортированных украинцев в рф записывать видео в поддержку "сво" - Центр сопротивления

  •  13426 просмотра
США считают соглашение по безопасности частью "моста" к членству Украины в НАТО - представитель Госдепа

США считают соглашение по безопасности частью "моста" к членству Украины в НАТО - представитель Госдепа

  •  13610 просмотра
НАТО откроет пост в Киеве с целью укрепления помощи Украине, учитывая "приход Трампа" - WSJ

НАТО откроет пост в Киеве с целью укрепления помощи Украине, учитывая "приход Трампа" - WSJ

  •  14246 просмотра

Новости Бизнеса

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

28 июня 2024, 09:48  •  103102 просмотра
Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  108797 просмотра
БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  124435 просмотра

Экономика

Барометр качества жизни: у 65% украинцев уровень доходов увеличился

Барометр качества жизни: у 65% украинцев уровень доходов увеличился

  •  1102 просмотра
Укрпочта открыла мощный сортировочный терминал в Одессе

Укрпочта открыла мощный сортировочный терминал в Одессе

  •  2054 просмотра
В этом году группа Нафтогаз уже увеличила добычу газа на 8% в этом году

В этом году группа Нафтогаз уже увеличила добычу газа на 8% в этом году

  •  5920 просмотра
Поездка к морю: в УЗ назначили дополнительный поезд Киев - Одесса

Поездка к морю: в УЗ назначили дополнительный поезд Киев - Одесса

  •  5653 просмотра
Как завтра в Украине будут выключать свет: в Укрэнерго дали разъяснения

Как завтра в Украине будут выключать свет: в Укрэнерго дали разъяснения

  •  7768 просмотра

Киев

Подготовьте зонтики: в Украине предупреждают об ухудшении погодных условий

Подготовьте зонтики: в Украине предупреждают об ухудшении погодных условий

  •  12868 просмотра
Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха на фоне жары

Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха на фоне жары

  •  20189 просмотра
В столице из-за жары ограничили движение крупногабаритных грузовиков

В столице из-за жары ограничили движение крупногабаритных грузовиков

  •  19987 просмотра
Умышленное убийство: из-за смерти Садыкова подозреваемым в покушении на него изменят подозрение

Умышленное убийство: из-за смерти Садыкова подозреваемым в покушении на него изменят подозрение

  •  23467 просмотра
В Киеве ДТП на проспекте Петра Григоренко, движение транспорта затруднено

В Киеве ДТП на проспекте Петра Григоренко, движение транспорта затруднено

  •  28675 просмотра