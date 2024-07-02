Минюст: уже есть экспертные заключения о 22 млрд грн убытков от агрессии рф, это начало для доказательства российских преступлений в международных судах

Судебные эксперты пришли к выводам об убытках от агрессии рф на более 22 млрд грн, что является началом масштабной работы по доказыванию в международных судах российских преступлений в Украине, сообщили во вторник в Министерстве юстиции, пишет УНН.

Детали

"Судебные эксперты Научно-исследовательского центра судебной экспертизы в сфере информационных технологий и интеллектуальной собственности Министерства юстиции Украины установили убытки, нанесенные в результате вооруженной агрессии РФ, на 22 138 000 000 грн", - говорится в сообщении.

Исследования, как указано, проводились в Киеве, Киевской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях с начала 2023 года.

Экспертные выводы об убытках агрессии рф на более 22 млрд гривен являются удачным началом масштабной работы по доказыванию в международных судах российских преступлений в Украине - заявил заместитель министра юстиции Украины Андрей Гайченко.

По его словам, аналогичная работа ведется во всех регионах, подвергшихся разрушениям. "Кроме зарубежной юрисдикции, выводы экспертных учреждений успешно используются в качестве доказательств и в юрисдикционных органах Украины", - отметил заместитель министра.

Напомним

По словам экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, агрессия российской федерации против Украины по состоянию на сегодня уже привела к невероятно серьезным экономическим убыткам, которые оцениваются десятками миллиардов долларов.

"В настоящее время в КНИИСЭ проводятся комплексные экспертизы, которые помогают установить все обстоятельства дел. Совместная работа военных экспертов, экспертов-экономистов и экспертов в области инженерно-технических и товароведческих видов исследований позволяет получить выводы относительно типа разрушений, идентификации оружия, причинно-следственной связи между событием и повреждением имущества, стоимости его восстановления и т.д., и как результат, подвести итоги в виде понесенных предприятием убытков", - рассказали в КНИИСЭ.

Убытки и потери в энергетике в результате вторжения рф превысили 56 млрд дол. - KSE